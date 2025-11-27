L'agence de notation du S&P épingle Tether sur sa gestion des réserves de l'USDT

Alors que le leader du secteur des stablecoins Tether ne cesse d’enregistrer des records, l’agence de notation de S&P Global vient d’abaisser la note de son token phare USDT. En cause : une sur-collatéralisation en baisse et des réserves à la gestion jugée opaque. Une véritable fierté pour son PDG, Paolo Ardoino…

Tether : un colosse aux réserves d'argile

Le chemin apparaît souvent comme tout tracé pour les leaders de secteurs en plein développement, comme la société Tether et son stablecoin USDT très largement en tête des parts de ce marché mondial, avec une valorisation de 184,5 milliards de dollars. Pourtant, sa domination toujours estimée à plus de 60 % apparaît désormais comme un obstacle face au déploiement de cadres réglementaires crypto un peu partout dans le monde.

En effet, le stablecoin USDT se retrouve exclu depuis quelques mois de juridictions de premier plan comme l'Union européenne ou les États-Unis, pour le plus grand bonheur de son principal concurrent Circle et son USDC, alors même que Tether enregistre plus de 10 milliards de dollars de profits depuis le début de l'année.

Une sorte de paradoxe, dont le rejet réglementaire repose essentiellement sur l'opacité de la gestion de ses réserves. C'est en tout cas l'un des principaux points mis en avant par l'agence de notation du S&P Global (S&P Global Ratings) afin d'abaisser sa note de l'USDT dans le cadre d'un récent rapport, alors même que « son prix est resté relativement stable ces dernières années ainsi qu’au cours des 12 derniers mois ».

S&P Global Ratings a réévalué la capacité de Tether (USDT) à maintenir son ancrage au dollar américain à 5 (faible), contre 4 (contrainte) auparavant. Cette révision à la baisse reflète une augmentation, depuis notre dernière analyse, de la part d’actifs plus risqués servant de soutien aux réserves de l’USDT.

« Nous portons votre mépris avec fierté »

Même si elle affiche un affaiblissement notable, la sur-collatéralisation des réserves de l'USDT — estimées à 181,2 milliards de dollars — affiche toujours un score de 103,9 %, contre 106,1 % il y a un an. Une baisse qui n'est pas le principal problème, selon les experts de S&P Global Ratings, face à un manque criant « d’actifs sûrs ».

En effet, seulement 64 % de ces réserves sont placées sur des bons du Trésor américain à court terme, avec 10 % supplémentaires en pensions livrées (reverse repos) à faible risque. Le reste implique des obligations d’entreprises, des cryptomonnaies, de l’or, des prêts garantis et autres, avec une part de 24 % présentée comme très risquée, contre 17 % l'année dernière.

Répartition des actifs de réserve de l’USDT

Mais ce n'est pas tout. En effet Tether fait par exemple appel à la société BDO Italia pour rédiger ses instantanés de réserves de fin de trimestre, avant d'y ajouter — sans aucun audit préalable — ses chiffres globaux d'actifs et de passifs. De plus, sa restructuration opérée l'année dernière a scindé l'entreprise en 4 divisions, sans aucune visibilité sur leurs interactions en lien à la gestion de l'USDT.

Autant d'éléments à l'origine de la méfiance émise par le S&P Global, face à laquelle le PDG de Tether répond en condamnant « la machine de propagande de la finance traditionnelle [qui] commence à s’inquiéter dès qu’une entreprise tente de défier la force de gravité d’un système financier défaillant ».

Sources : S&P Global, Paolo Ardoino

