Tether détient désormais autant d'or que certaines banques centrales européennes

Tether continue d'acheter du métal jaune. L'émetteur de stablecoins détient désormais autant d'or que certaines banques centrales. Pourquoi cette accumulation ?

L’appétit de Tether pour l’or rivalise avec celui des banques centrales

Tether (USDT) confirme son appétit pour l’or. Le géant des stablecoins accumule du métal jaune à un rythme effréné ces derniers mois. Cela le place au même niveau que certaines banques centrales, dont une partie des réserves sont également en or.

À ce stade, Tether détiendrait 116 tonnes d’or, selon un rapport de la banque Jefferies partagé par CoinDesk. Au cours actuel, cela correspond à 13,7 milliards de dollars.

Certaines banques centrales détiennent des réserves similaires. Selon les données de Gold.org, la Grèce et la Hongrie ont des réserves similaires, avec 114 tonnes et 110 tonnes d’or respectivement. Le Qatar a également des réserves très comparables, avec 115 tonnes d’or.

Le trésor de Tether

Une petite partie des réserves d’or de Tether sert à adosser son stablecoin or, le XAUt : 12 tonnes environ. Mais la majorité sert à garantir son stablecoin USDT : 104 tonnes y seraient consacrées.

Tether a accumulé ces réserves très rapidement : 26 tonnes ont été acquises au 3e trimestre, ce qui correspond à environ 2 % de la demande mondiale sur cette période.

Cela dit, l’or ne correspond « que » à 7 % des réserves consacrées à l’USDT à la date du rapport. Le stablecoin pèse actuellement 184 milliards de dollars.

Pourquoi Tether accumule-t-il autant d’or ?

Tether semble avoir consacré une partie de sa stratégie à l’or et aux métaux précieux. En plus de cette accumulation rapide, on note que l’entreprise a engagé deux spécialistes des métaux qui travaillaient auparavant pour HSBC.

Cela a plusieurs intérêts pour Tether. D’une part, cela stabilise ses réserves au-delà de bons du Trésor et autres liquidités. De l’autre, cela permet de miser sur un actif qui a enchaîné les records cette année.

Mais la stratégie semble aller plus loin : l’entreprise a investi dans des entreprises de minage d’or et dans l’écosystème plus large qui entoure le métal jaune. Par ailleurs, le PDG de Tether Paolo Ardoino a fait une description un brin provocatrice de l’or en octobre dernier :

L’or est un Bitcoin naturel.

En un mot comme en cent : Tether est devenu un « gold bug », élargissant d’autant sa stratégie. Dans un contexte géopolitique qui tend à faire exploser le cours de l’or, le pari est pour l’instant gagnant.

Sources : Gold.org, CoinGecko

