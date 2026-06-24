Bitcoin casse un support majeur pour la première fois depuis 2022

Autour des 59 500 $, en baisse de 4% sur les dernières 24h, Bitcoin vient d'enfoncer un support long terme qu'il n'avait pas atteint depuis le bear market de 2022. Le niveau n'est plus seulement testé mais il a cédé. Reste à savoir si la cassure se confirme en clôture hebdomadaire.

Un support qui a marqué chaque fin de cycle depuis 2015

La SMA 200 semaines, en blanc sur le graphique, représente le prix moyen de Bitcoin sur près de quatre ans de clôtures hebdomadaires. C'est la référence long terme que regardent les investisseurs pour évaluer la tendance de fond, en filtrant le bruit quotidien.

Cette moyenne mobile simple, située autour de 62 450 $, est un niveau que BTC n'avait pas touché depuis 2022. Après l'avoir testé à plusieurs reprises ces dernières semaines, le cours du Bitcoin est désormais repassé nettement dessous, autour de 59 500 $.

SMA 200 en hebdomadaire

Historiquement, ce franchissement à la baisse est rare. En 2015, 2018 et 2020, chaque grand plancher s'est formé à ce niveau ou dans son voisinage. La SMA 200 semaines a donc une réputation de support de dernier recours en fin de cycle baissier.

Mais « réputation » n'est pas « garantie ». En 2022, la règle a déjà été brisée, BTC est resté sous cette ligne environ 16 mois avant de la récupérer fin 2023, puis d'enchaîner un bull run jusqu'à l'ATH de 126 000 $ en octobre 2025. Un passage sous la SMA 200 n'a donc pas toujours signifié un rebond immédiat, il a aussi signifié plus d'un an sous l'eau.

💡 Où et comment acheter du Bitcoin (BTC) ?

C'est précisément sur ce niveau que s'appuient les analystes les plus optimistes. Selon des statistiques publiées par Kraken que nous avons relayées, les clôtures sous cette moyenne ne représentent qu'environ 10 % des journées de trading depuis mi-2017. Les acheteurs à ces niveaux auraient enregistré des rendements médians de plus de 113 % sur un an et de 313 % sur deux ans. Le chef économiste de la plateforme, Thomas Perfumo, ajoute que le temps médian de retour à l'équilibre n'a été que de deux jours, pour un drawdown maximal médian de 9 % sur l'année suivante.

Cependant rien ne garantit que la zone actuelle soit un plancher plutôt qu'un palier avant une jambe de baisse supplémentaire, comme en 2022.

Recevez jusqu'à 500 $ en bonus en déposant des fonds sur eToro

Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

La macro fait toujours de la résistance

Au-delà de la technique, c'est un environnement macro défavorable qui pèse sur Bitcoin.

La Fed maintient ses taux, et le dernier rapport sur l'emploi a repoussé les anticipations de détente monétaire à court terme. Tant que la liquidité ne se desserre pas, les actifs risqués manquent de carburant. La baisse de Bitcoin s'inscrit d'ailleurs dans un mouvement de risk-off plus large, corrélé au repli des valeurs technologiques.

Du côté des ETF Bitcoin Spot, on observe une vague de sorties nettes parmi les plus fortes depuis leur lancement : de l'ordre de 6 milliards de dollars sur les dernières semaines, soit la sixième semaine consécutive de sorties. Ces dernière retirent mécaniquement de la demande et amplifient la pression baissière.

On entend souvent que Bitcoin suit la masse monétaire mondiale M2 : quand les liquidités s'étendent, BTC monterait. La corrélation existe sur le long terme, mais elle est instable et souvent surinterprétée. Il faut la lire comme une toile de fond, pas comme un indicateur de timing. Aujourd'hui, même si la M2 mondiale est portée par d'autres banques centrales, le contexte américain reste restrictif, et de grosses opérations comme l'IPO de SpaceX en juin drainent des capitaux qui auraient pu se diriger vers les actifs risqués.

Masse monétaire (M2) en dollars

Sur le plan technique, le scénario à surveiller est désormais clair : maintenant que les 60 000–61 000 $ ont cédé, le prochain support structurel se situe autour de 54 000 $. Une reprise crédible passerait, à l'inverse, par une clôture hebdomadaire de nouveau au-dessus de la SMA 200, vers 62 000 $.

Découvrir comment bien investir dans Bitcoin (et protéger son épargne) avec la méthode Stratège

Publicité

Source : TradingView

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.