Bitcoin (BTC) à 85 000 dollars : une première en 3 mois

Alors que les prix des cryptomonnaies continuent de chuter, Bitcoin (BTC) atteint maintenant un plus bas de 3 mois. Parmi les éléments ajoutant une pression vendeuse au marché, nous pouvons noter d’importantes sorties sur les ETF.

Bitcoin (BTC) continue de chuter

C’est une semaine difficile pour les cryptomonnaies, avec une capitalisation qui a perdu 12,4 % depuis lundi. Dans ce contexte de baisse, Bitcoin (BTC) a tout d’abord brisé le niveau des 90 000 dollars, pour continuer sa percée jusqu’à passer légèrement sous 82 000 dollars, avant de se reprendre.

Lors de l’écriture de ces lignes, le prix d’un bitcoin est de 85 500 dollars, et le range construit ces 3 derniers mois semble déboucher sur une sortie par le bas :

Cours du BTC en données quotidiennes

👨‍🏫 Abordez le marché avec sérénité grâce à nos experts de Cryptoast Academy

Tandis que l’actif subit maintenant une correction plus marquée de sa course haussière post-présidentielle américaine, force est de constater que les actualités internes à l’écosystème ne sont plus suffisantes pour expliquer les mouvements de prix, et ce, au moins depuis le cycle précédent.

Ne ratez pas le bullrun, rejoignez nos experts sur Cryptoast Academy

Publicité

Les ETF accusent le coup

Dans un climat macro-économique incertain, ces mêmes investisseurs institutionnels qui avaient porté le secteur en 2024, par le biais des ETF, le font désormais chuter. À ce propos, nous pouvons d’ailleurs constater, sur le graphique ci-dessous, que les journées de mardi et mercredi sont les 2 pires journées depuis la création des ETF BTC en matière de sorties nettes, respectivement avec 1,01 milliard de dollars et 754,6 millions de dollars d’outflow :

Entrées et sorties sur les ETF Bitcoin américains

Pour le moment, le déroulé des évènements fait donc écho au scénario d’Arthur Hayes, qui estime que le BTC pourrait toucher les 70 000 dollars. Pour autant, cela ne signifie pas nécessairement une fin de bull run, et nous avons également pu revenir sur des avis plus optimistes, à l’image de celui de Richard Teng, le PDG de Binance, qui argumentait en faveur d’un « recul tactique ».

Si l’on prend un peu de hauteur sur ces ETF, nous pouvons aussi constater que la quantité d’actifs sous gestion (AUM) n’a en réalité pas été tant affectée que cela par les sorties et la baisse des cours. À titre indicatif, cet AUM, de 105,57 milliards de dollars actuellement, observe une baisse de 16 % depuis son plus haut historique du 23 janvier dernier, là où le BTC a perdu 20 % sur la même période :

Quantité d’actifs sous gestion des ETF BTC américains

👉 Dans l’actualité également — Pour le PDG de Binance, la chute de cryptomonnaies n’est qu’un « recul tactique »

De manière plus globale sur l’ensemble des cryptomonnaies, notons toutefois des liquidations s’élevant à plus de 770 millions de dollars sur les produits dérivés des exchanges centralisés. Si ce montant, certes important, n’est pas forcément marquant par rapport à d’autres journées rouges observées par le passé, il convient cependant de noter que lors des 3 premiers jours de la semaine, ce sont près de 2,8 milliards de dollars qui ont été liquidés.

Achetez et tradez de la crypto sur le DEX le plus performant de Solana

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Sources : TradingView, Coinglass

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital