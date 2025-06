Malgré la chute, Bitcoin (BTC) a passé 44 jours au-dessus de 100 000 dollars : du jamais vu

Tandis que Bitcoin (BTC) a brisé le niveau des 100 000 dollars dimanche avant de se rattraper quelque peu, il a mis fin à une série historique. Retour sur cette performance marquante, d’un mois et demi au-dessus d’un seuil symbolique.

Bitcoin met fin à une importante série au-dessus de 100 000 dollars

Alors que les États-Unis ont mené des frappes en Iran ce week-end, faisant plonger la guerre au Moyen-Orient dans une autre dimension, le marché crypto a accusé le coup sur fond d’aversion au risque. Nous l’avons vu hier, Bitcoin (BTC) a même brisé le palier, ô combien symbolique, des 100 000 dollars.

À l’heure de l’écriture de ces lignes, le prix d’un bitcoin est d’environ 102 000 dollars, en baisse de 0,93 % sur 24 heures.

Même si ce léger rattrapage pourrait appuyer le scénario d'un simple accident de parcours, la chute a eu au moins un effet important : mettre fin à une série record. Et pour cause, le BTC a passé un total de 44 jours complets durant lesquels son prix a évolué au-dessus de 100 000 dollars, ce qui n’a jamais été vu au cours de son histoire :

Cours du BTC en données quotidiennes

Quelles sont les meilleures plateformes pour acheter ou vendre du Bitcoin (BTC) ?

Jusqu’alors, la plus longue série était de 6 jours, et avait eu lieu du 21 au 26 janvier inclus, tandis que ce nouveau record d’un mois et demi s’est déroulé du 9 mai au 21 juin.

Malgré la pression vendeuse qui a conduit le BTC à établir un point bas de court terme à 98 330 dollars, une autre série record est actuellement à l’œuvre, à savoir celle du nombre de jours où l’actif a clôturé sa journée au-dessus de 100 000 dollars, si tant est que l’on puisse parler de clôture dans un marché ouvert 24 heures sur 24. Considérant cela, la série en cours est donc de 47 jours pour le moment.

Nous l’avons compris, la baisse actuelle n’est pas la source d’un facteur endogène à l’écosystème crypto, et tout l’enjeu est désormais de savoir dans quelle mesure elle pourrait se poursuivre.

Pour le moment, le BTC reste en hausse de 8,9 % depuis le 1er janvier, en hausse de près de 37 % depuis son point bas annuel de 2025 à 74 440 dollars le 7 avril dernier et en hausse de 58 % sur 365 jours. Ainsi, ces chiffres permettent de relativiser dans une période d’incertitude.

Dans l'actualité également — Le réseau Bitcoin est-il abandonné au profit des exchanges centralisés ?

En parallèle, la dominance de Bitcoin reste forte, et sa propre capitalisation représente plus de 64 % des actuels 3 153 milliards de dollars du marché crypto.

En outre, il pourra être intéressant de surveiller la manière dont les investisseurs se comporteront aujourd'hui avec les ETF Bitcoin. En effet, l’entrée en guerre des États-Unis est intervenue en dehors des jours d’ouverture des marchés traditionnels, et si le BTC spot a déjà eu le temps d’encaisser la nouvelle, cette dernière n’a pas encore pu être répercutée sur les ETF américains. Actuellement, ceux-ci sont capitalisés à 128,59 milliards de dollars.

Source : TradingView

