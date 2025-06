Bitcoin plonge sous les 100 000 dollars, pourquoi ?

Le seuil symbolique des 100 000 $ vient d’être brisé. Au cœur de cette chute ? L’attaque des États-Unis contre l’Iran, la menace d’une fermeture du détroit d’Ormuz… et des liquidations en chaîne sur les marchés crypto.

Tensions accrues au Moyen-Orient

La tension est encore montée d’un cran dans la nuit du 21 au 22 juin. Les États-Unis ont lancé une opération militaire d’envergure visant plusieurs sites nucléaires iraniens, dans le cadre de l’opération « Midnight Hammer ».

En réponse, le Parlement iranien a approuvé un texte autorisant la fermeture du détroit d’Ormuz, point de passage stratégique par lequel transite près d’un quart du pétrole mondial.

La décision n’est pas encore officielle et doit encore être validée par le Conseil suprême de sécurité nationale. L’administration américaine a même demandé à la Chine d’intervenir pour calmer le jeu, dans l’espoir de dissuader l’Iran de mettre sa menace à exécution. Pékin, très dépendant du pétrole iranien, reste silencieuse pour l’instant.

Des liquidations en cascade

Depuis l’annonce de la frappe américaine, près d’un milliard de dollars de positions longues ont été liquidées, majoritairement des positions en long, sur les principales plateformes d'échange comme Binance, Bybit ou OKX d'après Coinglass.

Un phénomène classique : plus le prix baisse, plus les positions à effet de levier sont forcées à se clôturer… et plus cela amplifie la chute.

L'incertitude géopolitique pousse généralement les investisseurs à fuir les actifs à risque. La chute du cours du bitcoin sous les 100 000$ indique qu'il n'est pas encore considéré comme une valeur refuge.

Néanmoins, les investisseurs professionnels, fonds d'investissements ne sont pas actifs, tout comme les ETF.

Voici ce qu'il sera intéressant à observer à partir de lundi :

les entrées et les sorties sur les ETF Bitcoin et Ethereum ;

comment le cours de l'or va évoluer (valeur refuge par excellence) ;

le comportement des marchés boursiers à leur réouverture lundi ;

l'évolution du prix du baril de pétrole.

Sources : Le Monde

