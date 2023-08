Binance devient le premier exchange de cryptomonnaies entièrement régulé au Salvador

Binance devient le premier acteur entièrement régulé au Salvador, obtenant la licence Bitcoin Services Provider (BSP) et la première licence non provisoire de fournisseur de services d'actifs numériques (DASP) délivrées par les autorités salvadoriennes. Ce faisant, Binance bénéficie d'approbations et d'enregistrements dans 18 pays autour du monde.