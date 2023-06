Tether investit dans un projet de minage de Bitcoin au Salvador à 1 milliard de dollars

Au Salvador, le projet Volcano Energy vient d’annoncer une levée de fonds de 250 millions de dollars, afin de créer une importante ferme de minage de Bitcoin (BTC). À terme, le projet entend même augmenter sa levée de fonds à hauteur d’un milliard de dollars :

Wait is over! The power of @Volcano_Energy is here 🌋🔌#ElSalvador #BTC #Bitcoin #VolcanoEnergy pic.twitter.com/HTkd5ZOKfM

— Volcano Energy 🌋🔌 (@Volcano_Energy) June 5, 2023