Bourse : Morgan Stanley et Goldman Sachs sonnent l'alarme, contagion à venir pour les cryptomonnaies ?

Après l’euphorie, la chute ? Les géants de la finance Morgan Stanley et Goldman Sachs tirent la sonnette d’alarme en ce qui concerne une correction de marché géante dans les prochains mois. Une tendance qui pourrait par ailleurs toucher les cryptomonnaies.

Deux géants de la finance sonnent l’alerte sur Wall Street

Cette semaine, le PDG de Goldman Sachs David Solomon a enchaîné les avertissements. S’exprimant le 3 octobre lors de l’Italian Tech Week de Turin, il affirmait qu’un possible repli du marché des actions était probable dans les 12 à 24 mois.

Le lendemain, il a réitéré son avertissement lors du Global Financial Leaders' Investment Summit de Hong Kong. Rejoint par Ted Pick, le PDG de Morgan Stanley, ils ont tous deux estimé que le marché des actions pourrait reculer de 10 à 20 % dans les mois à venir.

Les marchés montent, puis ils reculent pour que les gens puissent réévaluer. […] Il est probable que nous voyions une baisse de 10 % à 20 % des marchés actions à un moment donné au cours des 12 à 24 prochains mois.

Ted Pick a par ailleurs souligné que cela pourrait survenir sans événement macroéconomique déclencheur. Autrement dit, ce seraient les marchés en eux-mêmes qui ralentiraient le rythme après les records de cette année :

Nous devrions accueillir l’idée qu’il puisse y avoir des replis de 10 % à 15 %, qui ne seraient pas provoqués par un choc macroéconomique majeur.

Les conséquences possibles sur le cryptomonnaies

Bien que la corrélation ne soit pas parfaite, il existe encore de forts liens entre les performances de Wall Street et les performances des cryptomonnaies. En témoigne cette semaine, où la chute nette du cours du BTC s’est produite en même temps qu’un recul des principales valeurs boursières américaines (-1,17 % pour le S&P 500 hier, -2 % pour le Nasdaq, -0,5 % pour le Dow Jones).

Les cryptomonnaies, qui sont jugées comme des actifs « risqués », suivent globalement les tendances des marchés les plus volatils (Tech, IA…). Si les grandes institutions anticipent donc une correction, cela peut déclencher des liquidations ou des prises de bénéfice sur les marchés crypto… D’autant plus qu’un nombre non négligeable d’investisseurs gère à la fois des actions et des cryptomonnaies.

Les cryptomonnaies pourraient donc subir l’onde de choc, si nous entrons effectivement dans un marché plus terne du côté de Wall Street. Avec une idée évidente : après 2 ans d’euphorie alimentée par l’IA, une phase de consolidation est presque obligatoire.

Source : Reuters

