La réserve stratégique de Bitcoin promise par Donald Trump se heurte à des obstacles bureaucratiques

Promise au moment de son élection, la réserve stratégique de Bitcoin de Donald Trump rencontre toujours des obstacles importants au sein de l’administration américaine. En cause : des écueils juridiques persistants et une concurrence ministérielle pour en obtenir la gestion.

L'administration Trump continue d'évaluer la meilleure structure pour sa réserve stratégique de Bitcoin

La mise en place d'une réserve stratégique de Bitcoin par le gouvernement des États-Unis représentait une promesse importante et de nombreuses fois répétée par le président Donald Trump en campagne, avant de se transformer en dossier encombrant en train de prendre la poussière dans un coin oublié du Bureau ovale.

En effet, depuis l'arrivée de l'administration Trump à la Maison Blanche tout semble se mettre en travers de la route de ce projet, même si certains responsables politiques tentent de continuer à annoncer son arrivée imminente... qui ne se produit jamais.

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Sera-t-elle finalement - et uniquement - constituée des fonds saisis lors de procédures judiciaires ? Son financement profitera-t-il de la hausse des revenus douaniers ? Autant de questions qui laissent apparaître une autre réalité mise en lumière par le média Bloomberg : une concurrence ministérielle pour en prendre le contrôle, alors que la Maison Blanche continue d'affirmer que le dossier reste ouvert.

Le président Trump a fait campagne sur la vision de faire des États-Unis la capitale mondiale des cryptomonnaies et des autres technologies de pointe. Pour concrétiser cette vision, l'administration Trump continue d'évaluer la meilleure structure pour une Réserve stratégique de Bitcoin et une Réserve américaine de crypto-actifs. Maison Blanche

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Une concurrence ministérielle qui ne va rien arranger

Selon les journalistes de Bloomberg, la volonté initiale de placer cette réserve stratégique de Bitcoin sous la responsabilité du Trésor américain se heurte toujours à des difficultés juridiques au sujet de la capacité de cette institution à en détenir légalement, mais également à une concurrence de la part du département du Commerce.

Dans ce contexte, le département de la Justice a récemment indiqué que son Bureau du conseil juridique « travaille en étroite collaboration avec les départements du Trésor et du Commerce afin de déterminer les options juridiques disponibles pour mettre en œuvre la politique du président visant à établir une réserve stratégique de Bitcoin ».

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Une concurrence interne qui ne va clairement pas faciliter la mise en place de cette réserve stratégique de Bitcoin, d'autant plus alors qu'une question centrale demeure. Y a-t-il réellement une instance gouvernementale qui soit légalement autorisé à conserver du Bitcoin selon les règles mises en place par le décret de Donald Trump, notamment du fait de son importante volatilité ?

Pendant ce temps, les États-Unis restent le pays qui détient le plus de Bitcoin au monde, avec un stock actuellement estimé à 328 372 BTC, soit une valeur équivalente à 20,5 milliards de dollars. Une quantité déjà amputée de certaines reventes, qui auraient « coûté environ 17 milliards de dollars aux contribuables au fil des année », selon un porte-parole de la Maison Blanche.

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Source : Bloomberg

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