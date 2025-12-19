3 482 milliards d’euros – La dette publique de la France atteint un nouveau record

Triste record. La dette publique de la France vient d’atteindre un nouveau sommet selon l’Insee. Elle dépasse désormais les 3 482 milliards d’euros.

La dette publique française atteint un nouveau record

L’Insee a publié les chiffres de la dette ce vendredi 19 décembre. Et dire qu’ils ne sont pas bons est un euphémisme : la dette a progressé de 65,9 milliards d’euros sur les trois derniers mois évalués. Elle a dépassé 3 482 milliards d’euros à la fin de septembre.

Le budget français est en déficit depuis 1975. La situation budgétaire catastrophique de la France a récemment conduit au départ de plusieurs premiers ministres qui se sont cassé les dents sur le budget, alors que les agences de notation ont réduit leurs notes souveraines.

Le déficit de la France est le pire de la zone euro, malgré une croissance qui se maintient au-dessus de la zone de récession. Il correspond désormais à 117 % du PIB, un ratio qui avait seulement été atteint lors de la crise du Covid-19.

La confiance pour la France est donc écornée, alors que députés et sénateurs sont toujours en train de finaliser le budget 2026 et espèrent un compromis. Sans accord crédible entre l’exécutif et le Parlement et sans réforme budgétaire rapide, la France risque de voir sa marge de manœuvre financière se réduire de manière durable.

Source : Insee

