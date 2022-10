Des agents chinois ont tenté de corrompre un agent du FBI avec du Bitcoin (BTC)

Aux États-Unis, deux agents des services de renseignements chinois sont accusés d'entrave à la justice. Pour obtenir des documents liés à la poursuite d'une société basée en Chine, ils ont tenté de corrompre un employé du gouvernement américain avec du Bitcoin (BTC). Néanmoins, ce dernier s'avérait être un agent double au service du FBI.

Une affaire de corruption liée au roi des cryptomonnaies

Récemment, le département de la Justice des États-Unis (DOJ) a publié un rapport résumant les faits.

Depuis 2019, deux agents des renseignements chinois ont tenté de corrompre un employé du gouvernement américain, agent double du FBI surnommé GE-1, pour le compte d'une entreprise pseudonymisée « Company-1 ».

Cette entreprise étant poursuivie juridiquement aux États-Unis, le rôle des deux agents chinois était de voler des informations confidentielles afin de brouiller ses poursuites judiciaires.

La situation s'est rapidement accélérée en septembre 2021 : les agents chinois ont demandé à l'agent double de faire un rapport sur des réunions auxquelles il devait participer avec des procureurs pour le district Est de New York. C'est ce district qui s'occupe des poursuites contre Company-1.

Le mois suivant, GE-1 a envoyé aux agents chinois un document prétendu secret lié à la poursuite de Company-1. En échange, il a été rémunéré avec 41 000 $, puis 20 000 $ supplémentaires en octobre 2022, le tout sous la forme de bitcoins.

Une multinationale des télécommunications mêlée à l'affaire ?

Sans révéler tous les détails de l'affaire, le DOJ affirme que Company-1 est une entreprise mondiale de communication basée en Chine.

De leur côté, Guochun He et Zheng Wang, les deux agents des renseignements chinois, sont accusés d'avoir voulu freiner les procédures judiciaires contre Company-1. De plus, pour avoir utilisé le réseau Bitcoin, Guochun He est accusé de blanchiment d'argent.

S'il est reconnu coupable, Guochun He risque jusqu'à 60 ans de prison. De son côté, Zheng Wang s'expose à 20 ans d'emprisonnement. À l'heure actuelle, les deux hommes sont toujours en liberté.

Cette affaire ne fait que renforcer les tensions entre l'Orient et l'Occident. Ces dernières années, les États-Unis ont multiplié leurs efforts pour brouiller l'espionnage chinois : l'entreprise de télécommunication chinoise Huawei subit régulièrement les modifications juridiques du pays à son encontre.

Dans un contexte où la valeur du Bitcoin a chuté de plus de 70% en une année, cette affaire pourrait encore renforcer la mauvaise presse des cryptomonnaies auprès du grand public.

Sources : Département de la Justice des États-Unis

