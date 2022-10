Le nouveau Premier ministre du Royaume-Uni est particulièrement favorable aux cryptomonnaies

Comme l’ont souligné plusieurs membres de la communauté crypto, le Premier ministre considère les cryptomonnaies comme fondamentales pour « les entreprises de demain ». C’est en tout cas ce qu’il affirmait en avril dernier, sur Twitter :

We're working to make the UK a global cryptoassets hub. We want to see the businesses of tomorrow, and the jobs they create, here in the UK.

Today @JohnGlenUK set out how we are going to encourage crypto investment and technology in UK markets. 👇https://t.co/MdZ5IOLZtH

— Rishi Sunak (@RishiSunak) April 4, 2022