La vice-présidente du Parlement européen inculpée pour corruption – 1 million de dollars retrouvés chez elle

Le scandale a éclaté à la fin de la semaine dernière. 4 personnes, dont la vice-présidente du Parlement européen Eva Kaili, ont été arrêtées dans ce qui semble marquer le début d’une affaire de corruption inédite pour l’institution. L’on apprend ce matin que cette dernière est visée par une enquête de corruption, et que des sommes importantes ont été retrouvées à son domicile et à ceux de ses co-accusés. Le point sur ce que l’on sait.

La vice-présidente du Parlement européen tombe pour corruption

L’affaire semble devenir un scandale majeur : le parquet fédéral européen a confirmé que 4 personnes ont été arrêtées pour « appartenance à une organisation criminelle, blanchiment d’argent et corruption ». Selon plusieurs sources, en plus de la vice-présidente du Parlement européen Eva Kaili, son compagnon Francesco Giorgi, ancien assistant parlementaire, a été arrêté. Cela concernerait aussi Pier Antonio Panzeri, un ancien eurodéputé italien, qui est aussi président de l’ONG Fight Impunity.

Des perquisitions ont eu lieu au sein des domiciles des accusés, et de 12 autres personnes. On aurait retrouvé 1 million d’euros chez Eva Kaili et 500 000 euros chez Pier Antonio Panzeri, le tout en espèces. Des rapports font également état de plusieurs dizaines de milliers d’euros trouvés dans d’autres domiciles de personnes non nommées. C’est la première fois qu’un raid de cette ampleur est conduit à Bruxelles. En plus des espèces, les autorités ont saisi des téléphones, ordinateurs et documents.

Selon l’AFP, Eva Kaili aurait été prise « en flagrant délit », en possession de sacs de billets lors de son arrestation vendredi soir. Un communiqué du parquet révèle par ailleurs l’ampleur de l’enquête :

« Est suspecté le versement d’importantes sommes d’argent ou l’offre de cadeaux significatifs à des tiers ayant une position politique et/ou stratégique permettant, au sein du Parlement européen, d’influencer les décisions. »

Des liens avec le Qatar ?

L’accusation portée aurait trouvé son origine avec un lanceur d’alerte, qui aurait révélé que des membres du Parlement européen auraient des liens avec le Qatar, dont des membres du gouvernement. On note en effet que le 22 novembre dernier, Eva Kaili s’était rendue au Qatar, une visite selon elle productive qui l’avait poussée à affirmer ensuite :

« Le Qatar est un pionnier en matière de droits du travail. »

Une affirmation qui avait déjà fait hausser quelques sourcils, alors que le pays a été accusé de mettre en place un système ayant conduit à la mort d’un nombre très important de travailleurs sur les chantiers de la Coupe du Monde. Certains ont également noté l’affirmation de Marc Tarabella. Le membre du parlement européen affirmait il y a peu de temps que le Qatar était « un bon exemple à suivre pour les autres pays de la région ». Le bureau de ce dernier a été scellé par la justice belge pour investigation.

Les rapports se multiplient par ailleurs depuis vendredi. Selon une information TF1, Natalie Loiseau, une eurodéputée de Renaissance, affirme ainsi avoir fait l’objet d’une tentative d’intimidation en février dernier lorsqu’elle s’était montrée critique avec le Qatar. Manon Aubry, présidente du groupe de la gauche au Parlement européen, a par ailleurs rapporté dans un long fil Twitter s’être heurtée à de grandes difficultés lors de la négociation d’une résolution sur les entraves aux droits humains lors des chantiers liés à la Coupe du Monde :

🔴 Le pire scandale de corruption de l'histoire ébranle le parlement 🇪🇺 impliquant le Qatar et des élus socialistes. En négociant une résolution sur le Qatar, j'ai vu directement l'ingérence de l'émirat. Voici les coulisses d'une histoire qui n'a pas encore été racontée⤵️ — Manon Aubry (@ManonAubryFr) December 11, 2022

En pleine Coupe du Monde de football, ces accusations et révélations sont en tout cas explosives, et augurent d’un scandale jamais-vu au sein de l’Union européenne. On rappellera également qu’Eva Kaili est connue pour ses positionnements particulièrement « pro-crypto ». Elle avait ainsi soutenu fermement la réglementation européenne MiCA, et préparait un rapport sur les tokens non fongibles (NFT) pour le présenter au Parlement. Alors que l’institution vient d’adopter des règles particulièrement strictes pour l’écosystème des cryptomonnaies, afin de lutter contre le blanchiment d’argent, l’affaire laisse donc songeur.

Sources : AFP, TF1 Info

