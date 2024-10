Robinhood Crypto déploie les transferts de cryptomonnaies pour ses clients européens

Robinhood Crypto lance les transferts de cryptomonnaies en Europe, permettant à ses utilisateurs de gérer librement leurs actifs via des portefeuilles externes. Cette expansion stratégique s'appuie sur l'essor du marché européen des cryptos, renforcé par le cadre réglementaire favorable de l'Union Européenne, notamment avec le règlement MiCA.

Robinhood Crypto déploie les transferts en Europe

Robinhood Crypto, la branche dédiée aux actifs numériques de la plateforme d’investissement populaire Robinhood, annonce l’élargissement de ses services de transferts de cryptomonnaies en Europe.

Désormais, les utilisateurs européens peuvent transférer librement leurs cryptomonnaies vers des portefeuilles externes, une fonctionnalité très attendue depuis décembre 2023 (date à laquelle la plateforme s'est implantée en Europe).

Cette nouvelle option permet aux utilisateurs d'avoir un contrôle total sur leurs cryptos, en facilitant les transferts entrants et sortants vers des portefeuilles privés ou d'autres plateformes d'échange. Un service qui favorise l'idéal de « propriété totale », en permettant aux utilisateurs de gérer leurs fonds sans être dépendants de Robinhood.

Les clients peuvent déposer et retirer plus de 20 cryptomonnaies, notamment :

Cette expansion s'inscrit dans la stratégie de Robinhood visant à répondre à la demande grandissante des utilisateurs européens, en quête de solutions financières plus flexibles et innovantes, expliquent-ils.

Avec le lancement des transferts cryptographiques en Europe, nous rendons la garde de soi et l'entrée de DeFi plus simple et plus accessible pour nos clients. Johann Kerbrat, vice-président et directeur général de Robinhood Crypto

L’Europe : un terreau fertile pour les entreprises du secteur crypto

Cette initiative représente une avancée majeure pour Robinhood, qui cherche à consolider sa présence sur un marché européen en plein essor, de plus en plus favorable aux actifs numériques.

Des pays comme l'Allemagne, la France ou les Pays-Bas ont enregistré une forte augmentation du nombre de détenteurs de cryptomonnaies, renforçant l’attractivité du marché pour des acteurs comme Robinhood.

La réglementation américaine en se concentrant sur l’exécution de la loi et préférant le bâton à la carotte, offre un avantage comparatif à l’Union européenne. Avec près de 31 millions de détenteurs de cryptomonnaies, le marché européen rivalise d'ailleurs presque avec celui des États-Unis.

Le règlement MiCA, avec ses règles harmonisées pour 27 pays, offre un cadre stable et prévisible, selon Johann Kerbrat, directeur général de l’unité crypto de Robinhood.

Pour célébrer ce lancement, Robinhood propose à ses clients européens une offre promotionnelle, leur permettant de récupérer 1 % de la valeur des cryptos déposées, payée dans la même cryptomonnaie (limitée à 10 000 € par client).

Cette dynamique pourrait non seulement accélérer la démocratisation des cryptomonnaies, mais aussi ouvrir la voie à une transformation de la finance traditionnelle, offrant aux institutions un modèle plus décentralisé et sécurisé pour l'avenir.

