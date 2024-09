Le portefeuille de paiements européen Wero arrive enfin en France, avec 4 mois de retard. C'est un remplaçant de Paylib, qui compte concurrencer des poids lourds comme PayPal ou Apple Pay. Zoom sur un nouveau venu aux grandes ambitions.

Wero, un système de paiement européen qui vise à simplifier les transferts

À ce jour, il peut parfois être difficile d’envoyer de l’argent entre particuliers, si l’on utilise le système bancaire. Le système SWIFT, avec ses IBAN interminables, semble parfois être une relique d’un autre âge. C’est à cette problématique que souhaite s’attaquer Wero, le nouveau système de paiement européen porté par l’entreprise EPI.

Lancé aujourd’hui dans l’Hexagone, Wero était déjà arrivé en Allemagne en juillet dernier. Il a une ambition simple, mais colossale : devenir « le wallet préféré des Français », selon Martina Weimert, la PDG d’EPI, qui se confiait à nos confrères des Echos.

💡 Retrouvez notre liste des meilleurs portefeuilles de cryptomonnaies pour 2024

Chapeautée par EPI, Wero a éclot en collaboration avec 16 banques et autres prestataires européens, après un travail de 4 années. En France, ce sont les clients de BPCE, BNP Paribas, Crédit Agricole, Crédit Mutuel et Société Générale qui pourront découvrir le portefeuille. Le lancement sera progressif entre aujourd’hui et janvier prochain.

Le calendrier de déploiement de Wero sur les banques partenaires

Coinbase : inscrivez-vous sur l'exchange crypto le plus réputé au monde

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Une ouverture progressive des services de Wero

Tout d’abord, les transactions ne seront disponibles qu’entre particuliers, avant d’être ouvertes aux paiements avec les commerçants. Par ailleurs, Wero sera aussi disponible en tant qu’application séparée de celles des banques.

Les 2 grands avantages de Wero sont l’instantanéité des règlements et leur gratuité. On rappelle qu’à ce stade, les paiements instantanés sont payants pour beaucoup de banques, et que la méthode de transfert « classique » peut prendre plusieurs jours pour être traitée dans son intégralité.

Wero, c’est donc la réponse européenne à des géants du secteur, comme PayPal ou encore les services de cartes bancaires de Visa et Mastercard, qui sont tous américain. Le service remplacera progressivement PayLib, qui disparaîtra totalement au début de l’année 2025.

Une tâche ardue pour Wero dans un marché saturé de solutions

Au départ, Wero ne sera disponible que pour les particuliers puis les petits commerçants. Mais l’ambition est d’étendre son utilisation aux « grands » commerces, ainsi que de proposer des débits automatiques pour les abonnements. A l’origine, EPI comptait proposer une carte de paiement, mais ses ambitions ont été revues à la baisse, à cause notamment d’une frilosité de certaines banques européennes.

🌐 Dans l’actualité – Les Français sont désormais dans le top 10 des nationalités les plus riches en moyenne

Wero parviendra-t-il alors à faire ce que PayLib n’a pas réussi à faire et à réellement devenir omniprésent ? À ce stade, PayLib représente 15 millions d’utilisateurs actifs mensuels. C’est un score non négligeable, mais qui est encore loin de montrer une vraie démocratisation. Wero a donc du chemin à parcourir pour combler l’écart.

Cryptoast Academy : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Sources : BPCE, Les Echos

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.