Bitget quitte la France faute de licence MiCA

Cette semaine la plateforme crypto Bitget a annoncé mettre fin à ses services à destination des résidents français. Que faut-il savoir sur ce retrait du territoire ?

Bitget annonce la fermeture de ses services aux résidents français

Depuis le 7 novembre 2023, l'exchange de cryptomonnaies Bitget est placé sur la liste noire de l'Autorité des marchés financiers (AMF). En avril 2024, l'AMF avait également adressé une mise en garde aux investisseurs vis-à-vis de la plateforme.

Alors que le règlement MiCA est entré en application l'année dernière, Bitget finalement fait le choix de quitter la France, comme l'a annoncé le compte X Bitget Francophone en début de semaine.

🔎 Comment stocker vos cryptomonnaies hors des plateformes centralisées ?

Depuis le 16 janvier, il n'est désormais plus possible pour les résidents français d'ouvrir de nouveaux comptes. Dès le 16 mars, les nouveaux ordres ne seront plus acceptés, tandis qu'à compter du 31 mars, tous les services seront fermés aux résidents français.

Ainsi, il convient de retirer vos éventuels fonds présents sur la plateforme avant cette date, sans quoi, les montants supérieurs à 10 USDC devront être récupérés via une plateforme tierce :

Tout actif restant supérieur à 10 USDC sera transféré en toute sécurité vers une plateforme partenaire autorisée, accessible à partir du 1er avril 2026. Vos fonds restent en sécurité. Nous nous réjouissons d'accueillir à nouveau les utilisateurs français sur notre plateforme européenne entièrement conforme à la directive MiCA dès que l'autorisation sera obtenue.

👉 Dans l'actualité également — Deblock dévoile sa nouveauté Wallet Import pour faciliter la gestion de vos cryptos

Ce n'est pas la première fois qu'une plateforme placée sur la liste noire de l'AMF quitte le marché français. Lorsque Bitget obtiendra sa licence MiCA, un retour pourra alors être envisagé, à l'image de ce qu'ont déjà fait certains de ses concurrents. En attendant, les adeptes de la plateforme devront se tourner vers d'autres solutions.

Sécurisez vos cryptos avec un wallet Ledger Nano S Plus à seulement 49 €

Publicité

Source : X

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.