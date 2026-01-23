Deblock dévoile sa nouveauté Wallet Import pour faciliter la gestion de vos cryptos

Deblock a lancé une nouvelle fonctionnalité baptisée Wallet Import, qui peut vous permettre de faciliter la gestion de vos cryptomonnaies. Que faut-il savoir sur ce dernier ajout ?

Deblock présente Wallet Import

À l'inverse d'une plateforme centralisée, Deblock présente l'intérêt d'être soi-même propriétaire des adresses liées à l'application, permettant ainsi une réelle détention de ses cryptomonnaies.

Dans cette optique, la startup française a officialisé jeudi un nouveau produit : Wallet Import.

À l'image des fonctionnalités déjà proposées par d'autres wallets Web3, il vous est maintenant possible d'importer des wallets externes à Deblock pour simplifier la gestion de vos cryptos, comme l'explique Jean Meyer, cofondateur et PDG de Deblock :

Notre mission est d'étendre l'accès aux cryptos directement depuis le compte courant, sans compromis. Avec Wallet Import, nous disons à nos utilisateurs : "Vos portefeuilles restent les vôtres, nous leur donnons simplement un IBAN". Que vous soyez sur Solana avec Phantom ou sur Ethereum avec MetaMask, vous pouvez désormais gérer vos liquidités sans jamais renoncer à votre souveraineté ni à votre vie privée.

Avec DAC8, qui entre en application l'année prochaine pour un report des transactions crypto réalisées dès cette année aux administrations fiscales, Deblock met également en avant « son engagement pour la protection de la vie privée », en rappelant que les soldes et les transferts via les wallets de son application ne rentrent pas dans « le champ de la transmission automatique de données ».

Rappelons néanmoins une subtilité : Deblock a tout de même l'obligation de communiquer les mouvements fiat/crypto, et, si la transmission ou non des adresses publiques n'est pas claire, elle l'est toutefois en ce qui concerne la réglementation TFR pour les montants supérieurs à 1 000 euros, et ce, depuis l'année dernière.

Si cette nouvelle fonctionnalité Wallet Import offre un certain confort, il convient toutefois de prêter attention aux traces que vous pouvez laisser sur les différentes blockchains et qui pourraient permettre de cartographier vos différents portefeuilles.

En sus, que ce soit pour Deblock ou n'importe quel autre wallet importé, la clé privée reste stockée sur votre appareil, à l'inverse d'un véritable hardware wallet, vous exposant ainsi à un risque de hack. Dès lors, ce mode de détention, tout aussi confortable soit-il, devra se limiter à des montants marginaux.

