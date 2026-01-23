Surveillance fiscale vs enlèvements crypto : « je préfère une amende plutôt que de perdre un doigt »

La peur s’installe sur le territoire français, face à une recrudescence sans précédent des agressions perpétrées à l’encontre des détenteurs de cryptomonnaies depuis le début de l’année. Des inquiétudes largement accentuées par la mise en place de la surveillance fiscale européenne DAC8 qui pourrait rapidement empirer les choses.

le 23 janvier 2026 à 19:00.

Hugh Bernard

Avez-vous peur de déclarer vos plus-values crypto aujourd'hui ?

Alors que l’année a débuté il y a tout juste 3 semaines, les cas d’enlèvements et de séquestrations en lien aux cryptomonnaies enregistrent une escalade très inquiétante, avec un nombre d'affaires qui ne cesse d'augmenter suite à ce que certains spécialistes présentent comme un changement de stratégie - et de cibles - opéré par le crime organisé.

Une réalité à laquelle se heurte de plein fouet la mise en application de la directive européenne DAC8, effective depuis le 1er janvier. Et pour cause, elle implique la collecte de données - comme l'identité et les coordonnées de l'investisseur, mais également le volume, le type et la valeur des transactions - impliquant des opérations crypto, afin de les transmettre aux services fiscaux.

✍️ Suite à DAC8, l'État français colle-t-il une cible dans le dos des français ?

Le problème ? La centralisation de ces informations sensibles représente un risque évident de fuite ou de vol de données, notamment dans le but de cibler les détenteurs de cryptomonnaies les plus rentables à braquer, ou de revendre ces informations sur le darkweb aux criminels en quête de victimes à dépouiller.

Et ce n'est pas une simple hypothèse, puisqu'une fonctionnaire des impôts fait actuellement l'objet d'une procédure pénale pour association de malfaiteur, après avoir renseigné un mystérieux commanditaire sur l'identité de certains investisseurs crypto.

Un contexte très anxiogène, à l'origine d'une interrogation légitime sur notre compte X, afin de savoir comment vous comptez déclarer vos plus-values crypto et/ou prendre des dispositions pour essayer de minimiser votre exposition possible à ce type d'attaques.

 

« On ne parle plus seulement d’impôts, mais de protection personnelle et de ses proches »

L'inquiétude est palpable dans vos réponses, au point de craindre un possible déplacement de ces attaques vers des détenteurs de cryptomonnaies moins fortunés.

En effet, il serait selon certains d'entre vous très optimiste de croire trop rapidement « que les fuites et les coupages de doigts ne concernent que d'éventuels millionnaires, certains tueraient pour 10 ou 15 000 euros », voire moins.

De ce fait, la question de la déclaration fiscale des plus-values devient pour certains un véritable « problème de sécurité personnelle (...) non pas par volonté de fraude idéologique, mais par peur très concrète de devenir une cible potentielle ». D'autant plus sans la certitude de savoir qui y aura finalement accès.

🗞️ Enlèvements et séquestrations crypto - Cette employée des impôts renseignait un mystérieux commanditaire

 

blockquote icon

Je suis tout simplement passé sur une plateforme sans KYC. On ne peut pas rester les bras ballants, et attendre que le pire arrive. Je préfère me faire emmerder par le fisc que perdre un doigt ou que ma famille soit en danger.

Toutefois, il semble important de préciser que « depuis la directive DAC8 de ce début d'année, les plateformes centralisées envoient toutes les données au fisc français, les rendant donc accessibles aux criminels, même sans déclarer de plus-values », avec la promesse associée d'une explosion des contrôles...

 

Bien évidemment, cet article ne cherche pas à encourager le fait de ne pas déclarer ses plus-values crypto, il est simplement question d'exposer les inquiétudes de leurs détenteurs face à l'augmentation des affaires d'enlèvements et de séquestrations en lien aux cryptomonnaies. 

Source : Cryptoast

