L'Ukraine devient le 33e pays à interdire Polymarket

Un de plus : l'Ukraine interdit à son tour Polymarket. La plateforme de paris prédictifs continue cependant d'exploser en popularité.

le 13 janvier 2026 à 16:00.

1 minutes de lecture

Marine Debelloir

L'Ukraine interdit Polymarket

Alors que les marchés prédictifs explosent en popularité, les régulateurs ne voient pas leur développement d'un bon oeil. Polymarket, la plus connue des plateformes, était déjà interdite dans 32 juridictions, dont la France. Elle est désormais bloquée en Ukraine, suite à une décision de la Commission nationale de régulation des communications électroniques.

En Ukraine, le sujet est particulièrement brûlant. Les utilisateurs de Polymarket parient en effet souvent sur des événements géopolitiques... Dont ceux liés à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Selon des informations du média local AIN, les utilisateurs auraient ainsi parié 270 millions de dollars sur des événements liés à la guerre en Ukraine.

Les sites de paris et jeux d'argent doivent être enregistré et subissent des contrôles stricts dans la majorité des juridictions. En raison de sa nouveauté, Polymarket existait jusque là dans un certain flou juridique, mais ce n'est plus le cas. Un grand nombre de pays ont interdit l'accès à la plateforme. Polymarket est cependant parvenu à revenir sur le marché américain, l'un des plus dynamiques en termes de paris prédictifs.

💡 A lire - Opinion, Polymarket, Kalshi... Avez-vous le droit d'utiliser les sites de paris prédictifs en France ?

Malgré ces tensions réglementaires, Polymarket ne connaît pas la crise. La plateforme a enregistré un volume de transactions de 4,5 milliards de dollars au mois de décembre 2025.

Source : NKEK

Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

Marine Debelloir

