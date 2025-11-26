Braquage crypto — L'ex-petit ami de Sam Altman se fait voler 11 millions de dollars à son domicile

Un investisseur américain, identifié comme l’ancien petit ami du patron d’OpenAI, Sam Altman, vient d’être victime d’un braquage à son domicile. Un vol estimé à 11 millions de dollars en cryptomonnaies.

Un braquage crypto à 11 millions de dollars

Depuis quelque temps, ils ne suffit plus de protéger ses cryptomonnaies avec un wallet efficace pour se prémunir des attaques et autres vols réalisés on-chain. En effet, les criminels ont opéré un changement de stratégie radical et effrayant, désormais inscrit dans le monde réel.

Pour preuve, la multiplication inquiétante des attaques et enlèvements exercés à l'encontre d'acteurs identifiés de l'écosystème crypto, en nette augmentation depuis le début de l'année. Une situation dont le principal point de bascule a été franchi fin janvier avec le cas du cofondateur de Ledger et sa femme, séquestrés et torturés pour leur soutirer 10 millions de dollars.

Même si la France figure en mauvaise position dans le classement des territoires les plus visés, d'autres pays sont également concernés. En effet, une nouvelle affaire de ce type vient de faire les gros titres des journaux américains, en particulier du fait de l'identité de la victime.

Un fait relaté dans les colonnes du New York Post, impliquant « l'ex-petit ami du patron de ChatGPT », Sam Altman, domicilié dans la ville de San Francisco. Selon les premiers éléments de l'enquête en cours, il s'agirait plus précisément d'un braquage perpétré à son domicile, afin de lui soutirer 11 millions de dollars en cryptomonnaies.

Une attaque ciblée menée par un groupe criminel organisé

Selon les informations disponibles, le braqueur se serait présenté au domicile de la victime en se faisant passer pour un livreur UPS. Afin de ne pas éveiller les soupçons, il va indiquer le prénom de cet investisseur crypto qui va naturellement lui ouvrir sa porte.

Robber posing as a delivery driver steals $11,000,000 in crypto after pulling a gun and duct-taping the victim in San Francisco pic.twitter.com/Jny8HfVvGC — BAY AREA STATE OF MIND (@YayAreaNews) November 24, 2025

Ensuite, le voleur va lui demander de signer pour la réception du colis afin de pouvoir entrer dans la maison pour y dénicher un stylo. Une fois à l'intérieur, il sort un pistolet qu'il braque sur la victime avant de le ligoter avec du ruban adhésif et de le frapper pour accéder à son portefeuille crypto.

Selon les éléments de l'enquête disponibles, le voleur serait reparti avec 11 millions de dollars en Bitcoin et Ethereum, mais également le smartphone et l'ordinateur portable du résident des lieux, dans le cadre de ce qui apparaît déjà comme « une attaque ciblée menée par un groupe criminel organisé ».

Fait notable, une affaire similaire vient d'avoir lieu dans le Gard, avec la séquestration du PDG de l’entreprise Bastide médical opérée dans le but de lui voler une dizaine de montres de luxe, pour un butin estimé à un million d’euros. Comme quoi, les criminels ne visent pas uniquement les cryptomonnaies.

Source : New York Post, Ouest-France

