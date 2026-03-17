Donald Trump s'en prend à nouveau à Jerome « Too Late » Powell « pour son piètre bilan » à la Fed

Alors que la Réserve fédérale américaine doit prendre une nouvelle décision sur les taux directeurs, Donald Trump a, comme à son habitude, critiqué de nouveau Jerome Powell. Que dit-il ?

Donald Trump s'attaque de nouveau à Jerome Powell

En dehors des augmentations de droits de douane, l’une des activités favorites de Donald Trump lorsqu’il cherche à influencer l’économie américaine est de critiquer la politique monétaire de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine.

Lundi sur son réseau social Truth Social, le président américain a donc publié une longue diatribe, remettant à la fois en cause les décisions de Justice quant à ses fameux « tariffs » et saisissant l’occasion de critiquer de nouveau Jerome Powell :

Les tribunaux traitent les Républicains, et moi-même, de manière si injuste, semblant toujours protéger ceux qui ne devraient pas l'être. Ils sont extrêmement politisés. Ce qui compte, ce n'est pas le fond de l'affaire, mais le juge ! À titre d'exemple, comment se fait-il que ce président de la Réserve fédérale absolument catastrophique, Jerome « ​​Too Late » Powell, ne fasse même pas l'objet d'une enquête pour son travail déplorable ?

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Plus loin, l'intéressé persiste et signe vis-à-vis du patron de la Fed et de la Justice :

J'ai vivement critiqué Jerome « Too Late» pour son piètre bilan tout au long de son mandat, qui relève soit de l'incompétence crasse, soit de la malhonnêteté totale, soit des deux. En retour de cette critique tout à fait justifiée, je suis, comme d'habitude, violemment et injustement accusé par un juge farfelu, odieux, malhonnête et totalement incontrôlable, nommé James Boasberg, un homme atteint du syndrome de dérangement trumpien à un degré extrême, qui s'en prend aux miens et à moi-même depuis des années.

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Quoi qu'il en soit, la Fed tient actuellement une réunion FOMC et Jerome Powell devrait faire la dernière annonce de son mandat mercredi, quant à sa décision sur les taux directeurs. Pour le grand déplaisir de Donald Trump, ces derniers devraient rester dans la tranche comprise entre 3,5 % et 3,75 %, selon les données du CME Group :

Estimations de la prochaine décision de la Fed sur les taux d'intérêt

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Après avoir porté les taux d’intérêt jusqu’à 5,5 % en juillet 2023, en réponse aux excès de la crise du COVID, la Fed a entamé sa baisse de taux à partir du mois de septembre 2024, tandis que les niveaux actuels correspondent à ceux de l’automne 2022.

Alors que le gouvernement des États-Unis est endetté à hauteur de près de 38 800 milliards de dollars, les taux d'intérêt ont un rôle à jouer dans la vitesse à laquelle un gouvernement va augmenter cette dette. Malgré tout, l'endettement des États-Unis a tout de même augmenté de 7,18 % depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier 2025.

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Source : Truth Social, CME Group

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