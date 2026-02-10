François Villeroy de Galhau démissionne de la Banque de France — Christine Lagarde lui montre son soutien

Alors que son mandat prenait fin en 2027, François Villeroy de Galhau a démissionné de son poste de gouverneur de la Banque de France. Pourquoi une telle décision ?

François Villeroy de Galhau va quitter son poste de gouverneur de la Banque de France

Mardi, la Banque de France a publié un communiqué surprenant, annonçant la démission de son gouverneur François Villeroy de Galhau. En poste depuis le 1er novembre 2015, l'intéressé écourte ainsi son mandat, qui avait cours jusqu'en 2027, afin de prendre la présidence de la Fondation Apprentis d'Auteuil :

Cette nouvelle mission dans un domaine social clé a pour moi un grand sens pour continuer à servir l’intérêt général. Mes près de onze années à la tête de la Banque de France et au service de l’euro sont et resteront l’honneur de mon parcours public ; nous avons avec les hommes et les femmes de la Banque de France tenu le cap de la stabilité et soutenu la confiance à travers les crises, et nous avons transformé cette grande institution publique. D’ici juin, et un peu plus d’une année avant le terme de mon second mandat, il me semble que j’aurai accompli l’essentiel de ma mission.

Dans un communiqué parallèle, Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), a exprimé son soutien à son homologue, qu'elle qualifie comme « un ami de la BCE » :

J’ai un profond respect pour la décision personnelle de François Villeroy de Galhau de quitter ses fonctions de Gouverneur de la Banque de France après onze années de service loyal et dévoué au bien commun de la France et de l’Europe. Le Conseil des gouverneurs a grandement bénéficié du réalisme, allié à de fortes convictions et à une vision européenne affirmée, dont il a toujours fait preuve. Ses interventions, empreintes de convivialité, d’ouverture, de collaboration, d’humour et de clarté, ont considérablement enrichi nos débats.

Sur X, plusieurs commentateurs suggèrent que cette démission serait en réalité stratégique, tels que l'un des comptes officiels de Bloomberg, qui indique que cela laisse « le choix de sa succession à Emmanuel Macron plutôt qu'à un éventuel futur président issu de l'extrême droite ».

Concernant le poste de gouverneur de la Banque de France, ce dernier est nommé en Conseil des ministres par le président de la République, avec un droit de veto des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. En outre, son mandat, d'une durée de 6 ans, est renouvelable une fois.

Si l'éventualité d'un tel calcul stratégique est tout à fait plausible, notons que cela reste toutefois de l'ordre du spéculatif pour le moment.

Sources : Banque de France, X

Image : Jakob Polacsek via Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

