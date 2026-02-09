Le Bitcoin n'est pas cette « monnaie de demain, décentralisée et libertaire », selon le gouverneur de la Banque de France

Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, profite de la baisse du Bitcoin pour le critiquer et remettre une nouvelle fois en cause son statut monétaire. Selon lui, le BTC ne serait pas « la monnaie de demain, décentralisée et libertaire » que certains prétendent.

Le gouverneur de la Banque de France surfe sur la baisse du Bitcoin

Les cycles qui jalonnent l'évolution du Bitcoin ne concernent pas uniquement la volatilité de son prix, mais également l'énergie que déploient ses haters afin de critiquer son adoption grandissante. Et autant dire qu'elle s'exprime de manière bien plus virulente lorsque le cours du BTC montre des signes de faiblesse.

Une règle que vient d'appliquer à la lettre le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, lors d'une interview donnée au média financier BFM Business. Et pour cause, le Bitcoin vient de rebondir sur le niveau des 60 000 dollars il y a quelques jours, en divisant sa valeur par 2 depuis son dernier sommet historique de début octobre.

De quoi inciter le premier banquier français à critiquer le discours de certains conseillers financiers qui présentent selon lui un peu trop rapidement cette cryptomonnaie emblématique comme « un placement sûr avec un rendement élevé et pas de risques ».

Ceux qui nous disaient que le Bitcoin est un placement sûr avec un rendement élevé et pas de risques : ça n'existe pas en matière financière. J'en profite pour redire que si un jour un conseiller financier vous propose un placement qui rapporte beaucoup sans aucun risque : Fuyez ! Il s'agit soit d'un incompétent, soit d'un escroc. François Villeroy de Galhau

Le Bitcoin n'est pas cette « monnaie de demain, décentralisée et libertaire »

Une vision aussitôt nuancée par François Villeroy de Galhau, puisqu'il explique toutefois qu'il reste « possible d'investir dans le Bitcoin », mais que cela doit se faire « à ses risques et périls » et en prenant bien en compte qu'il s'agit d'un « actif très risqué et très volatil ». Peu d'investisseurs crypto viendront dire le contraire !

Toutefois, le gouverneur de la Banque de France va plus loin en remettant également en cause le statut monétaire souvent associé au Bitcoin, que le fondateur de Coinbase a pourtant récemment et très clairement défendu face à lui lors du Forum de Davos en lui expliquant comment il « n’a pas de planche à billets et son offre est fixe », à la différence des monnaies fiat comme le dollar ou l'euro.

Ce qui est en train de se passer montre que les arbres ne montent pas au ciel. Tous ceux qui nous expliquaient que c'était la monnaie de demain, décentralisée, privatisée et libertaire... Je n'ai jamais cru ces discours, ils sont en train d'exploser. François Villeroy de Galhau

Mais, tout comme « les arbres ne montent pas au ciel », les gouverneurs des banques centrales ne peuvent pas décemment faire la promotion du Bitcoin comme monnaie. Une simple question de concurrence et de défense de leur modèle monétaire vis-à-vis duquel le BTC apparaît depuis sa création comme une alternative bien réelle.

Et peut-être que la baisse actuelle du Bitcoin peut également apparaître comme une opportunité à saisir...

Source et image de couverture : BFM Business

