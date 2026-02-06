Bitcoin chute à 60 000 dollars et voit son prix divisé par 2 depuis son record d'octobre

Dans un nouvel élan baissier, le prix du bitcoin a presque brisé le palier des 60 000 dollars au cours de la nuit. À présent, le BTC voit son cours divisé par 2 depuis son plus haut historique (ATH) de l'automne dernier.

le 6 février 2026 à 11:30.

2 minutes de lecture

Vincent Maire

Vincent Maire

Bitcoin chute à 60 000 dollars et voit son prix divisé par 2 depuis son record d'octobre
Bitcoin

68268.2$

Bitcoin (BTC) voit son prix casser de nouveaux paliers symboliques

Dans la nuit de jeudi à ce vendredi, le Bitcoin (BTC) a encore creusé ses pertes de ces derniers jours, en atteignant presque les 60 000 dollars. Depuis, l'actif est remonté à 64 800 dollars, mais affiche toujours une baisse de 8,7 % sur 24 heures :

Cours du BTC en données horaires

Cours du BTC en données horaires

 

À minuit, heure de Paris, le BTC a ainsi clôturé la journée du jeudi en baisse de 13,98 %, ce qui n'avait pas été vu depuis l'effondrement de la plateforme de cryptomonnaies FTX, où le prix du bitcoin avait chuté de plus de 14 % le 9 novembre 2022.

🔎 Comment spéculer à la baisse sur le Bitcoin (BTC) ?

Désormais, le prix du bitcoin affiche un recul de 48,5 % depuis son plus haut historique (ATH) du 6 octobre dernier à 126 000 dollars. Sur la plateforme de marchés prédictifs Polymarket, les parieurs estiment à présent que le BTC a plus de probabilités de retomber sous les 30 000 dollars que de dépasser son record en 2026. Par ailleurs, la probabilité de tomber sous 55 000 dollars est montée à 73 %, puis à 59 % pour celle de chuter sous 50 000 dollars :

Marché prédictif de Polymarket sur le prix du Bitcoin en 2026

Marché prédictif de Polymarket sur le prix du Bitcoin en 2026

 

Pour le mois de février, les utilisateurs de Polymarket estiment aussi que ce seuil des 55 000 dollars aurait 31 % de chances d'être brisé. En parallèle, le Fear and Greed Index de CoinMarketCap est tombé à 5, ce qui correspond à un niveau de « Peur extrême ».

👉 Dans l'actualité également — 2,7 milliards de liquidations, BTC à 60 000 dollars et l'ETH à 1 750 dollars : Jusqu'où les cryptos vont tomber ?

Bien entendu, le climat de baisse actuel est justement propice à toute sorte de spéculations selon lesquelles le BTC va continuer de chuter. Cela est tout à fait probable, mais, dans ces moments de panique, il peut aussi être aisé d'en oublier les valeurs fondamentales de Bitcoin. Malgré la crise, cela n'enlève rien à la caractéristique de réserve de valeur du BTC, et si les performances passées ne présument pas des performances futures, n'oublions pas que, même après une telle correction, l'actif affiche toujours une performance de plus de 18 000 % en 10 ans.

Mettre en place un DCA sur Bitcoin avec Trade Republic
Sources : TradingView, Polymarket

Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

Vincent Maire

