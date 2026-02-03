Après le temps de l’escalade incontrôlée, serait-ce enfin celui des interpellations ciblées afin d’endiguer la multiplication sans précédent des cas d’enlèvements et de séquestrations crypto ? C’est ce que laisse penser l’arrestation de 11 personnes ce 3 février.

11 arrestations en lien à un enlèvement crypto

Depuis le début de l'année, le nombre d'affaires d'enlèvements et de séquestrations en lien aux cryptomonnaies enregistre une accélération inquiétante et sans précédent avec déjà 9 cas authentifiés, soit presque la moitié de tous ceux enregistrés en 2025.

Des opérations criminelles désormais largement prises en main par le grand banditisme, en quête de nouvelles techniques d'extorsion, qui visent à la fois les détenteurs de cryptomonnaies identifiés à l'aide de leurs déclarations fiscales et les membres de leurs familles, transformés en simples monnaies d'échange.

Dans ce contexte, un enlèvement avait tout particulièrement attiré l'attention début décembre dans la ville d'Eaubonne (Val-d'Oise). En effet, un homme âgé d'une cinquantaine d'années avait subi des violences physiques importantes suite à son enlèvement en pleine rue, afin de réclamer une rançon de 300 000 euros à son fils, entrepreneur crypto domicilié à Dubaï.

Une affaire qui vient de prendre un nouveau tournant décisif, selon les déclarations de personnes proches du dossier à un journaliste de RTL, suite à une vague d'interpellations de 11 personnes effectuée ce mardi 3 février dans le cadre d'une enquête menée conjointement par l'Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO) et la police judiciaire du Val-d'Oise.

Un préjudice total estimé à « plusieurs millions d'euros »

Selon les premiers éléments disponibles, ce coup de filet spectaculaire ciblait essentiellement les malfaiteurs ayant participé à cet enlèvement, mais par leurs commanditaires. De quoi permettre à la direction nationale de la police judiciaire (DNPJ) de parler d'un « succès important », qui - espérons-le - en appellera d'autres.

Fait troublant en lien à cette affaire : il semble que le fils visé par la demande de rançon - qui tient fermement à son anonymat - soit la cible d'une « vengeance entre membres d'une même nébuleuse criminelle ». Un scénario envisagé par les enquêteurs, car le jeune homme âgé de 19 ans, visiblement très fort en informatique, aurait possiblement fui à Dubaï suite à un différend avec d'autres hackers ou kidnappeurs en lien à des enlèvements de détenteurs de cryptomonnaies.

Selon le parquet national de lutte contre la criminalité organisée (PNACO), 6 des enlèvements perpétrés entre 18 décembre 2025 et le 14 janvier 2026 « ayant entrainé une prise en charge médicale pour certaines des victimes ayant subi d’importantes violences » font actuellement l'objet d'une enquête approfondie et d'une information judiciaire ouverte pour des chefs d'accusation allant de la séquestration en bande organisée aux violences volontaires aggravées et à la participation à une association criminelle.

Pour le moment, les 11 membres supposés de ce gang se trouvent en garde à vue pour une durée pouvant aller jusqu'à 96 heures. Le parquet national de lutte contre la criminalité organisée estime le préjudice total de ces affaires à « plusieurs millions d'euros ».

Source : RTL

