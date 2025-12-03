Nouveau kidnapping crypto — Le père d'un entrepreneur de Dubaï enlevé en pleine rue

La série noire semble se poursuivre pour les détenteurs de cryptomonnaies et leurs familles, visés par des gangs criminels. Une nouvelle affaire avec actes de violence vient de se produire dans le Val-d’Oise à l’encontre du père d’un entrepreneur crypto installé à Dubaï.

Kidnapping du père d'un entrepreneur crypto dans le Val-d'Oise

Depuis le début de l'année, les enlèvements et agressions d'acteurs de l'écosystème crypto se multiplient en France, mais également dans le reste du monde. Dernier exemple en date : l'ex-petit ami de Sam Altman — fondateur d'OpenAI — dépouillé de 11 millions de dollars en cryptomonnaies dans le cadre d'un braquage ciblé à son domicile.

En cause, des groupes criminels présentés par les forces de l'ordre comme très organisés, dont le seul objectif consiste à vider les portefeuilles crypto détenus par leurs cibles par tous les moyens possibles, violence et actes de torture inclus.

Une série noire dont le dernier épisode vient de se jouer dans le Val-d'Oise ce 1er décembre, avec un kidnapping opéré en plein jour et en pleine rue du père de famille d'un entrepreneur domicilié à Dubaï très certainement actif dans le secteur des cryptomonnaies, dont l'identité reste pour le moment inconnue.

Les informations disponibles font état d'un enlèvement réalisé juste devant le domicile de la victime en pleine après-midi, alors qu'il sortait de son pavillon. L'homme de 53 ans a été embarqué de force dans un utilitaire par 4 hommes cagoulés et vêtus de noir, avant que le véhicule ne prenne la fuite.

Victime libérée quelques heures plus tard

Selon les premiers éléments de l'enquête, les différentes affaires jetées sur la chaussée par les membres du commando lors de la fuite du véhicule utilitaire, comme ses chaussures, mais surtout son téléphone portable retrouvé quelques rues plus loin, vont rapidement permettre d'identifier la victime.

Fort heureusement, les ravisseurs vont libérer l'homme quelques heures plus tard. Selon les informations recueillies par RTL Info, il aurait subi des violences, certainement dans le but de lui soutirer des informations afin de pouvoir réclamer une rançon.

Impossible de savoir si un versement a effectivement eu lieu afin de permettre cette libération rapide. Quoi qu'il en soit, la victime ne craint plus rien et les membres de la JIRS (Juridiction interrégionale spécialisée) de PARIS et de l'Office central de lutte contre la criminalité organisée (Oclco) s'occupent activement de l'affaire, face à la gravité des faits.

Cette nouvelle affaire démontre à quel point la sécurité des détenteurs de cryptomonnaies reste fragile, en particulier lorsque leur vie — et leurs éventuels succès financiers — se retrouve exposée sur les réseaux. Cela même si un récent décret permet désormais aux dirigeants d'entreprises de cacher leurs adresses, souvent associées à la publication des documents officiels liés à leurs entreprises.

Source : RTL

