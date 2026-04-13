Bientôt un retour en force de Starknet ? Le layer 2 Ethereum se réorganise

La période baissière actuelle sur le marché des cryptomonnaies impose des restructurations et autres changements de stratégies à certains projets de l’écosystème, comme la société StarkWare à l’origine du layer 2 Starknet. Une mutation entre licenciements et réorganisation en 2 entités indépendantes.

StarkWare se réorganise pour devenir le « leader de la blockchain »

Difficile de faire face au marché baissier actuel - mais également à l'arrivée en force de l'IA - pour certains acteurs de l'écosystème crypto, au point de voir des sociétés de premier plan comme Gemini, Crypto.com, Messari ou encore OP Labs enclencher des plans de licenciements au cours des dernières semaines. Et désormais également la société StarkWare...

En effet, cette entreprise largement dédiée au développement du layer 2 Ethereum Starknet vient d'annoncer une réduction de ses effectifs, sans toutefois préciser un nombre d'employés précis, accompagnée d'une réorganisation interne en deux entités distinctes et indépendantes.

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Un changement de stratégie annoncé par son CEO, Eli Ben-Sasson, sur le réseau X dont l'objectif consiste à faire de StarkWare le prochain « leader de la blockchain », en s'écartant quelque peu de son objectif initial dédié à la scalabilité des layer 1 comme Ethereum, mais également le Bitcoin.

Au départ, nous nous sommes concentrés sur la scalabilité des L1, en développant la solution la plus avancée dans le domaine. Mais l'infrastructure seule ne suffit pas pour gagner la partie, et bien que différentes applications démontrent les atouts de notre technologie, nous ne jouons pas toutes nos cartes. Nous pouvons faire mieux. Eli Ben-Sasson

Une situation d'autant plus nécessaire que les revenus de Starknet sont en chute libre depuis leur sommet d'octobre 2023 (presque 6 millions de dollars), avec une baisse de 99 % qui affiche actuellement moins de 160 000 dollars pour le mois de mars, selon les données de DefiLlama.

Les revenus de Starknet sont en chute libre

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« Faire moins de choses, mais de manière excellente »

Selon Eli Ben-Sasson, le but de cette opération consiste à abandonner l'idée de faire beaucoup de choses bien pour se concentrer sur le fait de « faire moins de choses, mais de manière excellente ». Et cela va passer par la mise en place de 2 entités indépendantes.

Une nouvelle dynamique plus interne destinée à permettre de se concentrer sur le développement de produits à forte valeur ajoutée et générateurs de revenus, avec le lancement d'une nouvelle structure - dirigée par le chercheur Avihu Levy à l'origine d'une récente proposition post-quantique pour le Bitcoin.

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Il existe aujourd’hui un vide au niveau du leadership dans le domaine de la blockchain – cela représente un défi, mais aussi une immense opportunité pour StarkWare et Starknet. Nous jouons pour gagner. Eli Ben-Sasson

Sans préciser dans quels domaines spécifiques, Eli Ben-Sasson annonce que la société StarkWare va désormais axer ses développements sur des « produits qui ne peuvent être alimentés que par [ses] innovations technologiques ». Tout un programme...

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Source : Eli Ben-Sasson

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