Ethereum : un investisseur crypto ferme ses positions sur l'ETH après avoir perdu 869 millions de dollars

La baisse du marché crypto a un impact sur tous les investisseurs, même ceux qui apparaissent comme plus résistants ou expérimentés. Il suffit de voir comment le fondateur de Trend Research vient de vider ses comptes on-chain sur une position ETH en perte de 869 millions de dollars.

Il enregistre 869 millions de dollars de pertes sur Ethereum

Pour bon nombre d'analystes, la baisse actuelle du marché des cryptomonnaies apparaît à la fois comme très rapide et largement contre-intuitive, alors que le Bitcoin a enregistré son dernier sommet historique à 126 000 dollars au début du mois d'octobre. Une situation très clairement enclenchée suite au crash historique du 10 octobre, dont le montant des liquidations estimé à 20 milliards de dollars explose tous les précédents records dans le domaine.

De quoi déstabiliser la grande majorité des investisseurs crypto, jusqu'au fondateur de la firme d'investissement Trend Research, Jack Yi, qui s’est essentiellement fait remarquer pour ses positions massives ouvertes sur Ethereum, au point de figurer parmi les plus importants détenteurs mondiaux d'ETH.

Une stratégie qui semble avoir très bien fonctionné dans un premier temps, comme à peu près toutes celles qui surfent intelligemment sur une tendance haussière, au point d'avoir atteint un sommet estimé à 2,1 milliards de dollars en position long - à la hausse - sur l'ETH.

Mais tout semble avoir basculé après le crash du mois d'octobre, et un excès évident de confiance de la part de Jack Yi, au point d'afficher désormais un résultat (PnL) négatif de 869 millions de dollars au moment de la clôture de ses dernières positions, selon les données publiées par Arkham Intelligence sur le réseau X.

Le fondateur de Trend Research affiche 869 millions de dollars de pertes sur ses positions Ethereum

La société Trend Research de Jack Yi a terminé de clôturer ses dernières positions sur Ethereum dimanche. À son pic, elle détenait un long de 2,1 milliards de dollars en ETH. Désormais, ses comptes on-chain sont totalement vides. Son PnL final s’élève à -869 millions de dollars. Arkham Intelligence

Une stratégie à effet de levier récursif qui tourne mal

La validation de cette perte massive pose certaines questions évidentes, dont la plus importante revient à se demander comment un investisseur de cette envergure - également associé dans la société de capital-risque crypto LD Capital - a pu réaliser une opération aussi catastrophique.

Selon les informations publiées par le compte X BSCNews, il semble que ce bilan résulte d'une stratégie basée sur un effet de levier récursif qui consistait à « acheter de l’ETH, le déposer en collatéral sur Aave, emprunter des stablecoins, puis racheter davantage d’ETH ».

Cela a très bien fonctionné début 2025, lorsque Yi a acheté à 1 800 dollars et revendu aux alentours des 4 700 dollars. Il est ensuite rentré à nouveau au-dessus de 3 000 dollars après le crash d’octobre — et ce second pari a effacé l’ensemble des gains. BSCNews

Il faut dire que le cours de l'ETH affiche une baisse de presque 60 % depuis le mois d'octobre dernier, après un rapide sommet atteint juste en dessous des 5 000 dollars en juillet qui a tout juste permis de dépasser son précédent record de 2021. De quoi plomber une stratégie haussière...

Source : Arkham Intelligence, BSCNews

