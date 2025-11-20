Un fonds souverain d'Abou Dhabi a multiplié son exposition par 3 sur le Bitcoin

Au cours des dernières années, le Bitcoin a fait une entrée remarquée dans les réserves stratégiques de certains pays et autres fonds souverains. Une stratégie mise en place par le Abu Dhabi Investment Council, qui vient de multiplier son exposition au BTC par 3 lors du dernier trimestre.

Les fonds souverains d'Abou Dhabi confirment leur attrait pour le Bitcoin

Au cours de cette année, le Bitcoin a très clairement confirmé sa position d'actif de premier plan au sein de la finance traditionnelle. Une dimension à vocation internationale désormais au centre d'accumulations gouvernementales, dans le cadre de réserves nationales.

Une stratégie mise en place par la Mubadala Investment Company, par le biais d'une exposition à l'ETF Bitcoin spot IBIT du leader mondial de la gestion d'actifs BlackRock, débutée au premier trimestre de 2024 et régulièrement augmentée depuis.

Toutefois, c'est plus précisément sa filiale — gérée de manière indépendante — Abu Dhabi Investment Council (ADIC) qui nous intéresse actuellement. Une entité spécialisée dans le domaine des actifs privés, comme les rachats, les infrastructures, l’immobilier qui a également fait le choix du Bitcoin, dans le cadre d'une stratégie de diversification à long terme.

Une structure qui a fortement augmenté son exposition au BTC au cours du troisième trimestre de cette année, au point d'avoir multiplié par 3 sa participation dans l'iShares Bitcoin Trust ETF de BlackRock, passée de 2,4 millions d’actions à plus de 8 millions au 30 septembre, pour un montant total alors estimé à 518 millions de dollars.

Bitcoin « une réserve de valeur similaire à l’or »

Difficile de ne pas voir le timing compliqué au sujet de cet investissement effectué lorsque le BTC évoluait au-dessus des 100 000 dollars, quelque temps seulement avant que le marché des cryptomonnaies ne subisse de plein fouet le crash du 11 novembre dernier, avec un Bitcoin désormais sur le niveau des 90 000 dollars.

Malgré tout, les responsables de l'Abu Dhabi Investment Council (ADIC) restent confiants. En effet, ils envisagent ce placement dans le Bitcoin sur le long terme, dans le cadre d'une évolution de notre monde qui pourrait rapidement en faire une sorte d'équivalent à l'or dans une version numérique.

Nous considérons le Bitcoin comme une réserve de valeur similaire à l’or, et à mesure que le monde évolue vers un avenir plus numérique, nous le voyons jouer un rôle de plus en plus important aux côtés de l’or. Ces deux actifs contribuent à diversifier notre portefeuille, et nous prévoyons de les conserver dans le cadre de notre stratégie à court et long terme. Porte-parole de l'ADIC

Le fonds souverain d'Abou Dhabi gère environ 330 milliards de dollars d'actifs. Un montant qui lui permet de figurer parmi les plus importantes structures d'investissement de ce type au niveau mondial, avec une participation dans le fonds de BlackRock estimée pour sa part à 8,7 millions d'actions IBIT, soit environ 567 millions de dollars, inchangée au cours du dernier trimestre.

Source : Bloomberg

