Waltio dévoile des nouvelles fonctionnalités pour suivre et optimiser son patrimoine crypto

La fiscalité crypto est un véritable casse-tête, mais Waltio change la donne. Cet assistant fiscal automatise le calcul des gains imposables, guide chaque étape de la déclaration et intègre maintenant des outils pour optimiser votre patrimoine crypto. Découvrez les nouvelles fonctionnalités de Waltio, l’outil que 2 français sur 3 utilisent pour déclarer leurs plus-values crypto.

Waltio : l'outil indispensable pour déclarer vos plus-values en crypto

Déclarer ses plus-values en cryptomonnaies reste une étape complexe et souvent redoutée par la majorité des investisseurs. La fiscalité liée aux cryptos est en effet difficile à appréhender, rendant le traitement de nombreuses informations nécessaires particulièrement ardu.

Pour simplifier considérablement le processus, l'entreprise française Waltio Waltio propose un assistant fiscal conçu pour accompagner les investisseurs dans la déclaration de leurs plus-values en cryptomonnaies, et cela en toute sérénité.

Cet outil offre une présentation claire des règles fiscales applicables, calcule automatiquement le montant imposable et guide pas à pas ses utilisateurs dans les démarches à effectuer auprès de l'administration fiscale.

Pour y parvenir, l'assistant fiscal de Waltio se connecte à vos comptes sur les plateformes d'exchanges, agrège les données nécessaires, les analyse et détermine précisément le montant de vos plus-values imposables.

Depuis sa création en 2019, Waltio a accompagné 45 000 utilisateurs dans leur déclaration fiscale. Par ailleurs, en France, 2 personnes sur 3 qui déclarent leurs gains en cryptomonnaies utilisent Waltio.

Profitez de 10 % de réduction sur votre abonnement Waltio avec le code CRYPTOAST

Les nouvelles fonctionnalités de Waltio

Alors que Waltio est d'ores et déjà un outil reconnu pour ses qualités d'assistant fiscal, des nouvelles fonctionnalités innovantes viennent désormais compléter son offre.

Les outils de suivi de Waltio

Avec les nouveaux outils de Waltio, il est désormais possible de surveiller et même d'optimiser son patrimoine crypto.

Nouvelle interface du dashboard de Waltio

Avec la nouvelle interface de Waltio, les utilisateurs peuvent suivre avec précision leurs différentes cryptos et cela, qu'elles soient sur des exchanges centralisés, placées en finance décentralisée (DeFi) ou dans leurs portefeuilles. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs de Waltio peuvent suivre en temps réel la valeur globale de leur patrimoine crypto ainsi que sa répartition.

Ils peuvent également comparer les performances des différentes cryptos qu'ils possèdent face à d'autres cryptomonnaies, des indices boursiers comme le S&P500 ou le CAC40 ou même aux métaux précieux comme l'or.

Les outils pour optimiser son patrimoine crypto avec Waltio

En plus des solutions de suivi et d'assistance fiscal, Waltio va encore plus loin en offrant des outils pour permettre à ses utilisateurs de réduire leurs frais de transactions, de trouver les meilleurs taux de change et d'identifier les meilleures opportunités de staking en temps réel.

Selon Waltio, ses outils pourraient permettre à ses utilisateurs d'économiser plus de 50 millions d'euros par an. En effet, la plateforme est maintenant capable d’identifier les frais les plus bas sur le marché, ce qui représente jusqu'à 20 % d'économies potentielles pour les investisseurs.

De plus, Waltio peut maintenant identifier les cryptos pouvant générer des rendements via le staking. Alors que seulement 15 % des cryptos éligibles sont placés en staking, de nombreux investisseurs passent à côté de ces gains potentiels.

Enfin, pour les cryptomonnaies déjà en staking, Waltio est également capable d’identifier des opportunités offrant de meilleurs rendements, permettant ainsi de maximiser les gains éventuels.

Waltio permet donc à ses utilisateurs de découvrir ces opportunités inexploitées, transformant des cryptos dormantes en sources de revenus passifs.

Ainsi, Waltio ne se contente plus seulement d'être un assistant fiscal éprouvé. En effet, l'application offre désormais toute une gamme d'outils aux utilisateurs : de la vue d'ensemble du patrimoine crypto à la comparaison de sa performance avec d'autres classes d'actifs, Waltio continue d'innover en proposant des outils pour détecter les meilleures opportunités de staking du moment ainsi que les meilleurs taux de change.

💡Consultez notre avis complet sur l’assistant fiscal Waltio pour en savoir plus

