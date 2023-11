Waltio, la solution de fiscalité française pour les cryptomonnaies, lève 1,8 million d'euros

La startup française Waltio a réalisé une levée de fonds de 1,8 million d'euros au cours d'un tour d'amorçage, avec la participation d'investisseurs notables tels qu'Owen Simon (Hasheur) et le Crédit Agricole Capital Développement. Cet investissement vise à renforcer les services de Waltio dans le domaine de la fiscalité des cryptomonnaies, avec l'ambition de devenir le leader européen du suivi et de la conformité fiscale pour les particuliers.

Transparence financière : Nous informons nos lecteurs que l'entreprise Cryptoast SAS et des dirigeants et salariés de l'entreprise Cryptoast SAS ont participé à la levée de fonds de ce projet ou ont pris des participations dans l'entreprise derrière ce projet.

La startup française Waltio lève 1,8 million d'euros

Waltio, l'une des startups françaises de référence en ce qui concerne la fiscalité des cryptomonnaies, vient d'annoncer avoir levé 1,8 million d'euros dans le cadre d'un tour d'amorçage.

Un tour de table qui a réuni de nombreux participants, dont la plupart sont désormais bien connus de l'écosystème crypto français à l'instar d'Owen Simon (plus connu sous le pseudonyme Hasheur), Clément Coeurdeuil (co-fondateur de Budget Insight), Joan Burkovic (cofondateur de Bankin) ou encore le Crédit Agricole Capital Développement.

👉 Découvrez notre tutoriel complet de Waltio, l'outil qui simplifie la déclaration de vos cryptomonnaies

Selon le communiqué de Waltio, cet apport de capital lui permettra de continuer à développer ses services, toujours dans l'optique de rendre le parcours de déclaration fiscale relatif aux cryptomonnaies plus simple et plus compréhensible pour tous.

« Waltio souhaite se positionner comme le logiciel incontournable de suivi et de conformité fiscale pour les particuliers européens. Son objectif est de rendre la fiscalité des crypto-actifs accessibles au plus grand nombre, et en conformité avec la réglementation européenne, pour garantir la sérénité de ses épargnants. Grâce à cette levée de fonds, Waltio va diversifier son offre, s’étendre en Europe et renforcer sa technologie pour soutenir sa croissance et permettre au plus grand nombre de continuer à diversifier et faire fructifier leur épargne, sans maux de tête fiscaux. » Pierre Morizot, PDG de Waltio

Waltio va ainsi mettre les bouchées doubles pour consolider sa place de leader sur cette tranche de marché, pour laquelle il est effectivement vital que des solutions faciles d'accès se développent. Un point de vue partagé par Clément Coeurdeuil, qui a effectivement affirmé que « la déclaration fiscale de cryptomonnaie est aujourd’hui un frein à l’adoption massive du Web3 ».

Waltio : l'outil pour déclarer vos cryptos facilement

À quelle fin sera utilisé ce nouvel apport de capital ?

Selon Waltio, les fonds ici récoltés seront utilisés à travers 4 axes distincts, à commencer par un développement en profondeur du logiciel de suivi automatisé de la startup. Ce dernier permet à ses utilisateurs de suivre l'évolution de leur portefeuille de cryptomonnaies de manière automatique afin de leur permettre d'effectuer leurs déclarations de manière plus intuitive.

Ensuite, Waltio prévoit d'affiner sa solution à destination des plateformes d'échange de cryptomonnaies afin de mettre globalement à niveau sa solution de conformité fiscale, et ce afin de s'aligner une réglementation en perpétuelle évolution.

👉 Sur le même sujet – Le staking de cryptomonnaies est-il menacé en France ?

Troisièmement, Waltio souhaite faire évoluer sa portée à l'international, la startup étant aujourd'hui présente en France et en Belgique. Ce faisant, elle prévoit d'étendre sa solution de déclaration fiscale simplifiée à de nouveaux marchés européens.

Enfin, la société prévoit également d'intégrer l'intelligence artificielle (IA) afin d'améliorer l'automatisation de la collecte et la valorisation des données relatives au Web3. Waltio souhaite ainsi faire usage des technologies les plus innovantes afin de proposer un catalogue de produits à la pointe.

Cryptoast Research : 66 % de réduction sur l'abonnement annuel

Source : communiqué

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.