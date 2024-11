Hong Kong souhaite supprimer certaines taxes sur les cryptomonnaies — Dans quelles conditions ?

Afin de rendre sa juridiction plus attractive, Hong Kong serait en passe d’exonérer certains fonds d’investissement d’impôts sur les plus-values en cryptomonnaies. Nous faisons le point.

Hong Kong pourrait défiscaliser certaines plus-values sur les cryptomonnaies

Ces deux dernières années, nous avons vu Hong Kong devenir de plus en plus ouverte aux cryptomonnaies, comme si cela représentait un signal précurseur d'un changement d'attitude de la Chine vis-à-vis de l'écosystème Web3. Selon un rapport de Reuters, la région administrative spéciale s'apprêterait à aller encore plus loin sur sa lancée, au moyen d'une réduction d'impôt.

En effet, Hong Kong devrait exonérer d'impôts sur les plus-values certaines catégories de fonds d'investissement tels que les family office ou les capital riskers. Cela s'inscrirait dans un projet plus large du Financial Services and the Treasury Bureau, qui entend appliquer de telles exonérations d'impôts à plusieurs types d'investissements, incluant notamment les crédits privés, les crédits carbone ou bien les propriétés à l'étranger.

Selon la source, une fiscalité avantageuse joue un rôle déterminant dans le choix d'une juridiction dans laquelle opérer :

La fiscalité est l'une des considérations clés pour le secteur de la gestion de patrimoine pour décider où baser ses opérations.

Plus tôt cette année, Hong Kong a également emboîté le pas aux États-Unis sur le sujet des ETF spot, en approuvant dans le même temps ceux sur Bitcoin (BTC) et ceux sur Ethereum (ETH). En matière de liquidités néanmoins, les quantités sont bien moindres. Au total, les ETF Bitcoin hongkongais représentent un peu plus de 470 millions de dollars, contre moins de 54 millions de dollars pour les ETF Ethereum.

Tandis que la ville compterait plus de 2 700 family offices, il sera intéressant de voir si cette mesure permet de doper les afflux de capitaux sur les ETF locaux.

Source : Reuters

