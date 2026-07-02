Le taux du livret A augmente à 1,8%, quelles alternatives plus rentables ?

Le taux du Livret A passe à 1,8% le 1er août 2026. Quelles alternatives, entre bourse et Bitcoin, pour mieux faire fructifier son épargne ?

Livret A à 1,8% en août 2026, ce qui va changer

La nouvelle est désormais officielle. Le taux du Livret A va bien augmenter au 1er août 2026, comme l’a confirmé Roland Lescure, ministre de l’Économie, sur BFMTV.

Ce sont de très bonnes nouvelles pour le pouvoir d’achat. L’épargne des Français va être mieux rémunérée . Roland Lescure, ministre de l’Économie

En appliquant la formule de calcul traditionnelle de la Banque de France, basée sur la moyenne semestrielle de l’inflation hors tabac et du taux €STR (le taux d'intérêt de référence du marché monétaire de la zone euro), le nouveau taux devrait atteindre 1,8%, contre 1,5% actuellement. Le Livret de développement durable et solidaire (LDDS), indexé sur le Livret A, suivra automatiquement.

Concrètement, un épargnant possédant 10 000 euros sur son Livret A empochera 180 euros d’intérêts sur un an. Au plafond de 22 950 euros, la rémunération annuelle grimpera à 413,10 euros. Pour le Livret d’épargne populaire (LEP), le taux pourrait être maintenu à 2,8% grâce à une majoration gouvernementale, contre 2,5% actuellement.

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Un rendement réel qui reste négatif

Malgré cette hausse, le compte n’y est pas vraiment. L’inflation en France a progressé de 1,8% sur un an au mois de juin selon l’Insee. Autrement dit, le rendement réel du Livret A restera nul, voire négatif une fois les frais bancaires et la fiscalité indirecte pris en compte.

Cette érosion du pouvoir d’achat de l’épargne réglementée n’est pas passée inaperçue. La Banque de France a d’ailleurs enregistré une décollecte de 630 millions d’euros sur le Livret A en mai, une première depuis 2009. Les Français puisent dans leur épargne plutôt qu’ils n’y déposent, pour le cinquième mois consécutif.

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Quelles alternatives pour mieux faire fructifier son épargne ?

Pour les épargnants qui disposent déjà d’un matelas de sécurité sur leur Livret A, plusieurs pistes existent pour aller chercher de meilleurs rendements. Les marchés boursiers, sur une longue durée, offrent historiquement une rentabilité supérieure aux livrets réglementés, notamment via les ETF actions logés dans un PEA ou une assurance-vie.

Le Bitcoin (BTC), actuellement autour de 60 433 dollars, constitue une autre option pour les profils plus offensifs. Sur une décennie complète, la performance du BTC dépasse largement celle de n’importe quel produit d’épargne classique, malgré une volatilité bien plus élevée.

👉 Sur le même sujet – Stablecoins, euro numérique – Le gouverneur de la Banque de France fixe le cap

Attention toutefois. Ces alternatives ne s’adressent qu’à l’épargne dont vous n’avez pas besoin à court terme. Le matelas de sécurité, celui qui doit rester mobilisable immédiatement en cas d’imprévu, a toute sa place sur un Livret A. Les placements plus risqués, actions ou cryptos, ne doivent concerner que la fraction du patrimoine que l’on peut se permettre d’immobiliser plusieurs années, voire de perdre partiellement.

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Sources : BFMTV, Journal du Net

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