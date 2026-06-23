Bitstack s’associe à Spiko pour offrir 2,51 % de rendement sur les euros

L’application française d’épargne en Bitcoin lance ce 23 juin 2026 Bitstack Boost, une solution de rendement en euros à 2,51 % net de frais, en partenariat avec la fintech Spiko. Une offre qui vient compléter son service d’épargne en BTC pour ses 350 000 utilisateurs.

Bitstack Boost, un rendement en euros à 2,51 % adossé à Amundi

Bitstack, leader européen de l’épargne en Bitcoin (BTC) agréée MiCA depuis juin 2025, annonce ce 23 juin 2026 le lancement de Bitstack Boost. Il s’agit d’une solution de rendement en euros affichant 2,51 % net de frais, opérationnelle dès aujourd’hui pour les clients français de l’application.

Le produit s’appuie sur le fonds Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO), géré par Amundi. Concrètement, le rendement suit l'€STR, c’est-à-dire le taux d’intérêt interbancaire à court terme de la zone euro, qui sert de référence aux échanges entre banques européennes. À ce taux de base s’ajoute une prime fixe de 27 points de base nets (soit 0,27 %), garantie par BNP Paribas dans le cadre d’un accord de swap.

C’est cette combinaison qui aboutit au taux affiché de 2,51 % net de frais. CACEIS Bank, filiale du groupe Crédit Agricole, assure quant à elle le rôle de dépositaire, c’est-à-dire qu’elle conserve et sécurise les actifs du fonds.

Les fonds des utilisateurs restent disponibles sous 24 heures (un jour ouvré), et l’investissement est accessible à partir de 1 euro. Le rendement, lui, n’est pas garanti et reste sujet aux décisions de la Banque centrale européenne (BCE) sur ses taux directeurs.

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Une alternative au Livret A pour 350 000 utilisateurs

Avec ce lancement, Bitstack réunit au même endroit l’épargne long terme en Bitcoin et une solution de rémunération sur les euros. L’argument commercial est clair : faire mieux que le Livret A, dont le taux est tombé à 1,5 %, même après prise en compte de la fiscalité applicable à Bitstack Boost. En effet, les rendements issus de Bitstack Boost sont taxés à 31,4 % (flat tax), en soustrayant cette imposition le rendement final est de 1,72 %.

Chez Bitstack, nous souhaitons redonner à chacun les moyens d’agir sur son épargne, dans un contexte où l’inflation repart à la hausse [...] faire travailler leurs euros plutôt que de les laisser dormir [...] Notre ambition : construire la finance de demain, dont les stablecoins et actifs tokenisés seront aussi une composante importante. Alexandre Roubaud, cofondateur et CEO de Bitstack

Du côté de Spiko, Paul-Adrien Hyppolite, cofondateur et CEO, met en avant la portée du partenariat : « 350 000 clients qui peuvent désormais faire fructifier leur épargne grâce à notre infrastructure, c’est exactement la promesse de l’API Spiko. »

Pour rappel, Bitstack revendique aujourd’hui plus de 350 000 utilisateurs actifs et plus de 350 millions d’euros épargnés via son application, principalement sous forme de plans d’épargne récurrents en BTC et d’arrondi automatique des paiements. La société a obtenu l’agrément MiCA il y a un an, lui ouvrant le marché européen.

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Spiko, partenaire technologique d’une nouvelle brique d’épargne

Côté infrastructure, Spiko n’en est pas à son coup d’essai. La fintech française, agréée par l’ACPR en tant qu’entreprise d’investissement et société de gestion MiFID, gère désormais plus de 1,5 milliard d’euros d’actifs via ses produits de trésorerie. Elle s’est notamment associée à Amundi en mars 2026 pour lancer un nouveau fonds tokenisé.

Bitstack Boost s’inscrit dans la stratégie de plateforme financière complète déployée par Bitstack depuis fin 2025, avec le lancement de son compte euro associé à une carte Bitcoin, suivi d’une levée de fonds communautaire en mars 2026.

Sources : Communiqué de presse

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