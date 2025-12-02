Bitstack dévoile son compte euro accompagné de sa carte Bitcoin et officialise une nouvelle levée de fonds

Bitstack, le spécialiste français de l’épargne en Bitcoin, annonce ce mardi une levée de fonds de 15 millions de dollars. En parallèle, la startup dévoile également sa carte Visa avec un programme de cashback en Bitcoin, ainsi qu’un nouveau compte euros avec IBAN français.

Bitstack lève 15 millions d'euros et dévoile son compte bancaire avec une carte Bitcoin Visa

Le sujet était dans les cartons depuis un moment : Bitstack a officialisé ce matin l'annonce d'un compte en euros avec un IBAN français et l'arrivée prochaine d'une carte de débit Visa, avec du cashback en Bitcoin (BTC) :

Aperçu du nouveau compte euros de Bitstack

Tout d'abord, la nouvelle s'accompagne également d'une autre annonce majeure, à savoir celle d'une levée de fonds de 15 millions de dollars, dirigée par 13books Capital. Ce tour de table voit notamment les participations d'AG2R LA MONDIALE, Plug and Play Ventures, Serena, Stillmark et Y Combinator.

Pour Alexandre Roubaud, cofondateur et président de Bitstack, cette confiance des investisseurs découle des performances remarquables de son entreprise :

En trois ans, Bitstack a connu une croissance exceptionnelle : plus de 300 000 utilisateurs actifs ont épargné plus de 300 millions d'euros en Bitcoin, et notre chiffre d'affaires a été multiplié par 10 en deux ans. Ces résultats témoignent de l'intérêt massif des Français pour le Bitcoin, dans un contexte d’incertitude économique et de tensions monétaires. Nous sommes aujourd'hui l’application crypto française la plus utilisée.

Avec l'obtention de son agrément MicA en juin dernier, Bitstack peut désormais passer au niveau supérieur à l'échelle européenne et les nouveautés dont il est question aujourd'hui pourraient l'y aider.

En effet, sa carte de paiement introduira le concept de stackback, une première européenne qui permettra aux utilisateurs de récupérer jusqu'à 1 % de leurs dépenses en euros chez n'importe quel commerçant, le tout reversé en satoshis. Du côté des arrondis issus de cette carte, ceux-ci se feront en temps réel et sans frais.

Ce nouveau service débutera en phase de test dès le 13 janvier prochain, dans un premier temps pour les 5 000 premiers inscrits sur la liste d'attente.

De son côté, Michael McFadgen, cofondateur de 13books Capital, estime qu'avec toutes ces nouveautés, Bitstack a à présent « toutes les cartes en main pour asseoir sa position de leader européen de l’épargne en Bitcoin ».

En outre, alors que la startup compte aujourd'hui trente personnes dans ses effectifs, une vingtaine de recrues viendront grossir les rangs en 2026, afin de renforcer le pilier technique, le marketing, la conformité ou encore le support client de Bitstack.

