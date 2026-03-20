La levée de fonds communautaire de Bitstack a la cote : déjà 15 000 inscrits et 16 millions d'euros de promesses

Après avoir proposé à ses clients de devenir actionnaires, Bitstack a vu affluer de nombreuses demandes pour sa campagne de crowdequity. Que faut-il retenir sur cette opération ?

le 20 mars 2026 à 18:00.

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Vincent Maire

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Bitstack ouvre son capital à ses utilisateurs

La semaine dernière, Bitstack a fait une annonce pour le moins intéressante, ouvrant son capital à l’ensemble de ses utilisateurs. En effet, le spécialiste français de l’épargne en Bitcoin (BTC) permet désormais à chacun de devenir actionnaire de l’entreprise, et ce, dès 21 euros.

Pour participer, une pré-inscription sur le site Web de Crodcube est nécessaire, le tout en précisant le montant d’investissement prévu.

En fonction de la somme investie, cela donnera droit à différents avantages, allant d’un simple badge « Actionnaire Bitstack » dans l’application à un dîner privé annuel avec les fondateurs et un accès à un canal d’échange privé pour les plus fortunés qui seraient en mesure d’investir au moins 210 000 euros. Ainsi, 5 paliers sont proposés, par multiples de 10, permettant notamment d’avoir accès à des nouveautés en avant-première, du merchandising ou une invitation à la soirée annuelle des actionnaires.

🔎 Quel est notre avis sur la plateforme Bitstack ?

En décembre dernier, Bitstack a levé 15 millions de dollars dans un tour de table de série A et l’entreprise promet les mêmes conditions que celles offertes aux investisseurs institutionnels dans cette campagne de crowdequity.

À l’occasion de cette annonce, Alexandre Roubaud, le PDG et cofondateur de Bitstack, a fait preuve d’optimisme envers l’avenir :

blockquote icon

Quand j'ai cofondé Bitstack avec Kabir il y a quelques années, on avait une conviction simple : le Bitcoin allait devenir un pilier de l'épargne des Européens, et il fallait créer le meilleur outil pour ça. Aujourd'hui, avec une app n°1 en France, une expansion européenne en cours, un agrément MiCA, une carte Visa en déploiement et les meilleurs investisseurs du monde à nos côtés, je suis convaincu que nous sommes sur la bonne voie.

Plus tôt dans la semaine, Bitstack rapportait que depuis l’ouverture des pré-inscriptions le 12 mars dernier, plus de 15 000 demandes d’accès anticipé avaient déjà été enregistrées, le tout pour 16 millions d’euros d’intentions d’investissement.

👉 Dans l'actualité également — La valorisation de Kalshi atteindrait 22 milliards de dollars grâce à une nouvelle levée de fonds

Alors que le bear market s’est installé dans l’écosystème crypto, Bitstack rapporte néanmoins que malgré la crise, la plateforme a enregistré un volume record de 10 millions d’euros durant la première semaine de février, dont 86 % desdits volumes concernaient des ordres d’achat.

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Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

Vincent Maire

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