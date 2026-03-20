La levée de fonds communautaire de Bitstack a la cote : déjà 15 000 inscrits et 16 millions d'euros de promesses

Après avoir proposé à ses clients de devenir actionnaires, Bitstack a vu affluer de nombreuses demandes pour sa campagne de crowdequity. Que faut-il retenir sur cette opération ?

Bitstack ouvre son capital à ses utilisateurs

La semaine dernière, Bitstack a fait une annonce pour le moins intéressante, ouvrant son capital à l’ensemble de ses utilisateurs. En effet, le spécialiste français de l’épargne en Bitcoin (BTC) permet désormais à chacun de devenir actionnaire de l’entreprise, et ce, dès 21 euros.

Pour participer, une pré-inscription sur le site Web de Crodcube est nécessaire, le tout en précisant le montant d’investissement prévu.

En fonction de la somme investie, cela donnera droit à différents avantages, allant d’un simple badge « Actionnaire Bitstack » dans l’application à un dîner privé annuel avec les fondateurs et un accès à un canal d’échange privé pour les plus fortunés qui seraient en mesure d’investir au moins 210 000 euros. Ainsi, 5 paliers sont proposés, par multiples de 10, permettant notamment d’avoir accès à des nouveautés en avant-première, du merchandising ou une invitation à la soirée annuelle des actionnaires.

🔎 Quel est notre avis sur la plateforme Bitstack ?

En décembre dernier, Bitstack a levé 15 millions de dollars dans un tour de table de série A et l’entreprise promet les mêmes conditions que celles offertes aux investisseurs institutionnels dans cette campagne de crowdequity.

À l’occasion de cette annonce, Alexandre Roubaud, le PDG et cofondateur de Bitstack, a fait preuve d’optimisme envers l’avenir :

Quand j'ai cofondé Bitstack avec Kabir il y a quelques années, on avait une conviction simple : le Bitcoin allait devenir un pilier de l'épargne des Européens, et il fallait créer le meilleur outil pour ça. Aujourd'hui, avec une app n°1 en France, une expansion européenne en cours, un agrément MiCA, une carte Visa en déploiement et les meilleurs investisseurs du monde à nos côtés, je suis convaincu que nous sommes sur la bonne voie.

Plus tôt dans la semaine, Bitstack rapportait que depuis l’ouverture des pré-inscriptions le 12 mars dernier, plus de 15 000 demandes d’accès anticipé avaient déjà été enregistrées, le tout pour 16 millions d’euros d’intentions d’investissement.

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Alors que le bear market s’est installé dans l’écosystème crypto, Bitstack rapporte néanmoins que malgré la crise, la plateforme a enregistré un volume record de 10 millions d’euros durant la première semaine de février, dont 86 % desdits volumes concernaient des ordres d’achat.

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