Meta pourrait faire marche arrière sur le metaverse, avec 30 % de budget en moins

Alors que l'euphorie sur le metaverse est largement retombée depuis 2021, Meta s'apprêterait à réduire ses investissements de 30 % sur le secteur. Pourtant, la nouvelle semble avoir été bien accueillie par les investisseurs ?

le 5 décembre 2025 à 16:00.

2 minutes de lecture

Vincent Maire

Meta s'apprêterait à freiner les investissements sur le metaverse

Il y a maintenant 4 ans, le groupe Facebook annonçait en grande pompe se renommer Meta, déclenchant au passage une bulle spéculative sur toutes les valeurs liées au metaverse. Les promesses étaient grandes, avec l'idée d'un monde numérique alimenté par des lunettes de réalité virtuelle. Depuis, le soufflet est retombé, les réalités techniques ont rattrapé les espérances et nombre d'acteurs qui avaient surfé sur la tendance ont soit revu leurs ambitions à la baisse, soit disparus du paysage.

Selon Bloomberg, le groupe Metaverse de la division Reality Labs de Meta aurait ainsi essuyé plus de 70 milliards de dollars de pertes depuis 2021. À présent, la direction de Meta envisagerait de réduire le budget alloué au metaverse de 30 % pour l'année 2026, ce qui pourrait logiquement conduire à des licenciements dès le mois de janvier.

En bourse, les investisseurs semblent avoir accueilli favorablement la nouvelle, puisque le titre META a clôturé en hausse de 3,43 % jeudi, malgré une baisse de 2,14 % en séance. À l'heure de l'écriture de ces lignes, l'action META affiche un prix de 661,53 dollars l'unité, soit une baisse de près de 17 % depuis son plus haut historique à 796,25 dollars le 15 août dernier :

Cours de l'action META en données quotidiennes

👉 Pour aller plus loin — Comment acheter facilement des actions de Meta en 2025 ?

Plus largement, Mark Zuckerberg aurait également demandé aux dirigeants du groupe de chercher « des réductions de 10 % sur l'ensemble des projets ».

Sources : Bloomberg, Meta

Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

Vincent Maire

