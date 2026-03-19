Échec du metaverse : Meta annonce la fin de la réalité virtuelle sur Horizon Worlds

Après des années à tenter de convaincre le public sans succès, Meta annonce la fin de la réalité virtuelle sur son metaverse Horizon Worlds. Retour sur cet échec, qui aura fait dépenser des dizaines de milliards de dollars à l'entreprise.

le 19 mars 2026 à 10:00.

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Vincent Maire

Échec du metaverse : Meta annonce la fin de la réalité virtuelle sur Horizon Worlds

La VR, c'est fini sur Horizon Worlds de Meta

En 2021, Facebook annonçait en grande pompe son rebranding en Meta, qui devait lancer par la même occasion l’ère du metaverse. Après cette annonce, le sujet était sur toutes les bouches, au point que de nombreuses marques se sentaient à leur tour obligées de faire des déclarations marketing de façade, simplement pour montrer qu’elles étaient, elles aussi, de la partie.

Quelques années plus tard, le soufflet est retombé, mais le fait est que depuis fin 2020, Reality Labs, la division de Meta dédiée à la réalité virtuelle (VR), a enregistré environ 80 milliards de dollars de pertes.

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Au cœur de cette tempête, nous retrouvons Horizon Worlds, un réseau social VR censé incarner le metaverse de la marque. Dès le départ, l’initiative a eu du mal à convaincre les utilisateurs, notamment en raison de ses graphiques douteux, dignes du jeu vidéo Wii Sports. La désillusion était telle, qu’à l’automne 2022, un des responsables de la division écrivait à ses équipes pour les inciter à se connecter à Horizon Worlds.

Un an plus tard, le monde virtuel de Meta débarquait sur mobile, au motif officiel que « le metaverse devrait être accessible à tous, quel que soit l’appareil sur lequel ils se trouvent ».

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À présent, le couperet est tombé, et Meta a annoncé sur son forum communautaire la fin de la VR sur Horizon Worlds :

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Plus tôt cette année, nous vous avons informés de notre nouvelle orientation de la VR et Horizon. Nous séparons les deux plateformes afin que chacune puisse se développer de manière plus ciblée, et la plateforme Horizon Worlds deviendra exclusivement mobile. Cette séparation s'étendra à l'ensemble de notre écosystème, y compris notre application mobile.

Ainsi, Horizon Worlds et ses évènements ne seront plus disponibles sur la boutique Quest dès le 31 mars, tandis que la réalité virtuelle ne sera plus disponible sur certains mondes également. À compter du 15 juin prochain, c’est toute la VR qui quittera Horizon Worlds, et ce monde numérique ne sera plus disponible que sur mobile. En sus, quelques changements sont aussi annoncés au niveau de l’abonnement, notamment avec le retrait d’avatars ou de vêtements numériques.

À présent, il reste encore à savoir combien de temps l'application mobile continuera de vivoter, avant de définitivement fermer ses portes.

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En bourse, Meta reste malgré tout valorisée à 1 560 milliards de dollars, tandis que son action s’échange à 615,68 dollars, en baisse de 22,68 % depuis son plus haut historique (ATH) à 796,25 dollars le 15 août 2025.

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Source : Meta

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Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

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