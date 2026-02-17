Parler aux morts sur les réseaux sociaux — Ce projet d'IA de Meta va-t-il trop loin ?

À travers un dépôt de brevet, Meta a dévoilé une intelligence artificielle capable d'imiter le comportement sur les réseaux sociaux d'une personne décédée. Cela va-t-il trop loin ?

Cette IA de Meta pourrait « cloner » les morts

Si l'intelligence artificielle offre de nombreux cas d'usage pouvant faciliter la vie de ses utilisateurs, certaines applications sont parfois douteuses sur le plan moral. C'est de cela qu’il est question avec l'un des projets de Meta, portant sur une IA capable de simuler votre comportement sur les réseaux sociaux après votre mort.

En effet, le média Business Insider a rapporté la semaine dernière que le géant des réseaux sociaux avait déposé un brevet à la fin du mois de décembre pour un modèle de langage tout à fait particulier :

Le modèle de langage peut être utilisé pour simuler l'utilisateur lorsque celui-ci est absent des réseaux sociaux, par exemple lorsqu'il prend une longue pause ou s'il est décédé.

L'usage d'un tel modèle ne se limite pas à la mort et pourrait tout aussi bien être utilisé par des créateurs de contenu souhaitant faire une pause sur leurs réseaux sociaux. Néanmoins, le brevet insiste en particulier sur le décès, susceptible d'affecter « l'expérience utilisateur de vos abonnés ».

Ainsi, cette IA serait en mesure d'interagir avec des publications en likant et en commentant, de répondre à des messages privés ou bien de poster de la même manière que l'utilisateur d'origine l'aurait fait.

Bien entendu, une telle « innovation » soulève des questions à plusieurs niveaux. Tout d'abord sur le deuil, en perturbant son processus normal. En effet, il peut être beaucoup plus difficile de dire au revoir à un proche, si une version numérique factice de lui-même continue d'échanger avec vous, pouvant dès lors occasionner des dégâts psychologiques à long terme.

De plus, cela alimente aussi la culture du vide et du mensonge, tandis que les followers d'une personne plus ou moins connue ne seraient pas nécessairement au courant si cette technologie était utilisée par le propriétaire d'un compte durant une absence indéterminée. Par ailleurs, des questions d'ordre juridique peuvent également se poser, tant sur des sujets de droit d'auteur que de responsabilités, si cette IA venait à déraper.

Pour l'heure, il n'y a toutefois encore rien de concret et de telles fonctionnalités pourraient tout aussi bien ne jamais voir le jour. Dans une communication adressée à Business Insider, un porte-parole de Meta a indiqué que, pour le moment, le groupe n'avait « pas l'intention de donner suite à cet exemple ».

Tandis que le rapport mentionne un premier dépôt en 2023, un utilisateur sur X a publié une copie d'écran d'un message sur un forum daté du 23 février 2023. Dans ce message, un supposé employé de Meta dépeint un « Projet Lazarus », une référence à la résurrection de Lazare par Jésus dans l'Évangile selon Saint Jean :

Message sur X

Si ce message doit être pris avec des pincettes vis-à-vis de son authenticité, notons qu'il soulève, lui aussi, des questions d'ordre moral similaires à celles que nous avons évoquées.

Sources : Business Insider, X

