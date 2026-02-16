Du trading de crypto et d'actions sur X ? Ce cadre en dit plus sur les « Smart Cashtags »

Prochainement, les Smart Cashtags devraient débarquer sur X pour faciliter le trading d'actions et de cryptomonnaies. Toutefois, ceux-ci ne devraient pas non plus transformer le réseau social en courtier. Que savons-nous ?

Les Smart Cashtags débarquent bientôt sur X

Samedi, Nikita Bier, le directeur produit de X, a provoqué la confusion en révélant dans un commentaire au fil d'une discussion sur le réseau social que des « Smart Cashtags » seraient prochainement lancés, permettant le trading d'actions et de cryptomonnaies :

Je souhaite sincèrement que les cryptomonnaies se développent sur X, mais les applications qui incitent au spam, aux raids et au harcèlement d'utilisateurs aléatoires ne sont pas la solution. Cela dégrade considérablement l'expérience de millions de personnes, uniquement pour enrichir quelques-uns. Et oui, nous allons lancer plusieurs fonctionnalités dans quelques semaines, notamment les Smart Cashtags, qui vous permettront de trader des actions et des cryptomonnaies directement depuis votre fil d'actualité.

Toutefois, cette formulation a prêté à confusion, car les observateurs ont dès lors interprété que de tels outils de trading débarquaient directement sur le réseau social X. En réalité, il semble plutôt que les Smart Cashtags permettront une redirection vers les plateformes adéquates, comme l'a précisé Nikita Bees en réponse au compte Bull Theory, qui avançait que X proposerait du trading de crypto dans les prochaines semaines :

C’est faux. X ne gère pas l’exécution des ordres et n’agit pas comme un courtier. Nous créons juste des outils de données financières et des connexions.

Si plus d'informations doivent être partagées prochainement, nous pouvons nous attendre à ce que les Smart Cashtags apportent une mise à jour aux fameux $TICKERS, utilisés sur X pour renvoyer vers le symbole d'une cryptomonnaie, d'une action ou d'un ETF.

Bien que X ne deviendra donc pas un courtier à part entière, ce devrait être un pas supplémentaire vers la transformation du réseau social en super app.

