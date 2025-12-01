Nouveau FUD sur Tether — Une diversification dans l'or et le Bitcoin qui pourrait causer sa perte ?

Malgré ses succès indéniables et la force de frappe de son stablecoin USDT, Tether reste l’éternel géant de la crypto sur lequel tout le monde aime taper. Dernier exemple en date : un scénario catastrophe imaginé par Arthur Hayes en lien à sa diversification dans l’or et le Bitcoin.

Tether : une diversification dans l'or et le BTC qui pourrait rendre l'USDT insolvable ?

Le développement du secteur des cryptomonnaies a déjà permis de construire quelques géants, dont le leader incontesté du marché des stablecoins Tether et son USDT actuellement valorisé à hauteur de 185 milliards de dollars, soit plus de 60 % des parts de ce marché.

Une position acquise malgré de nombreuses critiques récurrentes au sujet de son importante centralisation, mais également de la gestion jugée trop opaque de ses réserves. Résultat : cette entreprise accumule les succès et les bénéfices tout en se voyant dans le même temps exclue de juridictions réglementaires de premier plan comme l'Union européenne ou les États-Unis.

Un paradoxe à l'origine de nombreuses spéculations sur sa force effective, ou sa capacité à garantir la solvabilité de son stablecoin USDT. Une dernière interrogation remise au goût du jour par l'investisseur Arthur Hayes, face à ce qu'il identifie comme le « début des premières manches d’un énorme trade sur les taux d’intérêt ».

En effet, le cofondateur et ancien CEO de la plateforme d'échange de cryptomonnaies BitMEX estime que le dernier rapport trimestriel de Tether met en évidence une stratégie de l'entreprise destinée à contrer la possible baisse des taux de la Fed, « qui écraserait les revenus d'intérêt » de ses réserves, largement exposées aux bons du Trésor US.

Dernier rapport trimestriel de Tether mentionné par Arthur Hayes

En réponse, ils achètent de l’or et du BTC, qui devraient théoriquement exploser en valeur alors que le prix de l’argent baisse. Mais une baisse d’environ 30 % de ces positions effacerait leur capital, et alors l'USDT deviendrait théoriquement insolvable. Arthur Hayes

Nouveau FUD contre Tether, selon son PDG Paolo Ardoino

Avec cette publication, Arthur Hayes semble annoncer une insolvabilité imminente de l'USDT associée à la baisse actuelle du Bitcoin et à la correction enclenchée par le cours de l'or depuis son dernier sommet, du fait de la politique de diversification de Tether pourtant censée lui garantir une solidité plus importante.

Une nouvelle tentative de FUD contre Tether, selon son PDG Paolo Ardoino, organisée par « certains influenceurs soit mauvais en maths, soit incités à promouvoir [ses] concurrents ». Et pour cause, son dernier rapport trimestriel rappelle également que « Tether continuera de maintenir un coussin de réserves excédentaires de plusieurs milliards de dollars et une équité globale propriétaire du Groupe approchant les 30 milliards de dollars ».

Un scénario catastrophe également remis en cause par l'ancien responsable de la recherche crypto chez Citi, Joseph Ayoub, après « des centaines d’heures passées à écrire des recherches sur Tether ». En effet, il explique comment les actifs déclarés sont différents de ceux de l’entreprise et à quel point Tether s'impose comme « l’une des entreprises générant du cash de la manière la plus efficace au monde » avec seulement 150 employés.

Tout cela permet d'estimer la valeur de leurs fonds propres quelque part entre 50 et 100 milliards de dollars. Même s’ils ont indiqué qu’ils cherchaient à lever 20 milliards pour 3 %, ce qui les valoriserait à environ 500 milliards de dollars. Ça ne se fera probablement pas, et c’est sans doute surévalué, mais ça reste des fonds propres très précieux. Joseph Ayoub

Simple tentative de manipulation du marché ?

Autant de démentis qui remettent en cause les affirmations d'Arthur Hayes, jugées pour le moins alarmistes. D'autant plus si l'on considère ses tentatives récurrentes d'orienter le marché à son avantage, associées à une volonté affirmée de voir « les médias mainstream se déchaîner là-dessus ».

N'assiste-t-on pas plutôt à une stratégie destinée à enclencher un recul plus important du marché crypto, dans le but de trouver un bon point d'entrée. Une éventualité très clairement envisagée par le fondateur et CEO de la structure d'analyse CryptoQuant, Ki Young Ju :

Traduction : Je suis actuellement mal positionné, et je veux que les prix des cryptos baissent pour pouvoir acheter à des niveaux plus bas. Ki Young Ju

La question se pose sérieusement.

Sources : Paolo Ardoino, Joseph Ayoub

