Le Bitcoin ne flanche pas malgré les tensions géopolitiques – Récap crypto du weekend du 28 février au 1er mars 2026

Un week-end sous haute tension avec une escalade militaire entre les États-Unis, Israël et l’Iran, secouant les marchés mondiaux et le Bitcoin. En parallèle, plusieurs annonces marquantes dans l’écosystème crypto concernent Binance, Ethereum, Ripple et d'autres acteurs institutionnels.

Hausse des tensions géopolitiques

Suite à une frappe israélienne contre l’Iran, les marchés ont subi un choc majeur : environ 100 millions de dollars de positions longues en cryptomonnaies ont été liquidées en seulement 15 minutes et la capitalisation du marché a chuté de 50 milliards de dollars. Malgré cela, le prix du Bitcoin a rapidement comblé cette chute et s'est stabilisé.

L’or s’envole après les frappes

L’or a atteint 5 494 dollars l’once à la suite des frappes américaines et israéliennes contre l’Iran, accompagnées de représailles iraniennes.

Investissez dans l'or pour protéger votre épargne de l'inflation

Publicité - Votre capital est à risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/fees Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. 61% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. ( en savoir plus

Conséquences régionales et fermetures de marchés

Les Émirats arabes unis ont décidé de fermer leur marché boursier lundi et mardi à la suite des frappes de l’Iran, marquant un signal fort des répercussions régionales de l’escalade militaire.

Répercussions sur Binance et le cadre réglementaire

Onze sénateurs américains ont demandé l’ouverture d’une enquête fédérale visant Binance pour de possibles violations des sanctions relatives à l’Iran.

Arthur Hayes anticipe un effet Fed sur le Bitcoin

Arthur Hayes a estimé qu’un conflit prolongé entre les États-Unis et l’Iran pourrait pousser la Réserve fédérale à imprimer davantage d’argent, ce qui ferait grimper le Bitcoin.

Ripple pousse à l’alliance entre banques et cryptos

Brad Garlinghouse, PDG de Ripple, a déclaré que la voie était désormais ouverte pour un partenariat entre les banques et les cryptomonnaies. Il a appelé à une collaboration de bonne foi alors que les discussions sur le rendement des stablecoins se poursuivaient, notamment avec l’intégration du stablecoin EURCV de Société Générale-FORGE sur le XRP Ledger.

Acheter facilement la crypto XRP avec eToro

Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

Initiatives institutionnelles et régulatoires

Morgan Stanley, valorisée à 2 000 milliards de dollars, a déposé une demande de charte bancaire américaine pour proposer des services de conservation d’actifs crypto. Cette initiative s’ajoute à ses projets d’ETF et de wallet crypto, symbolisant l’ouverture du secteur bancaire américain aux cryptos.

SpaceX prépare son entrée en bourse

SpaceX envisagerait un dépôt confidentiel pour une IPO dès mars, pour une valorisation supérieure à 1 750 milliards de dollars. Cette perspective s’inscrit dans un contexte d’IPO crypto dynamiques, avec BitGo et Ledger d’un côté, et Ripple choisissant de ne pas suivre cette voie.

Michael Saylor poursuit sa stratégie Bitcoin

Michael Saylor a laissé entendre qu’il pourrait encore augmenter ses achats de Bitcoin, qualifiant cette période de « tournant du siècle ». Sa société Strategy détenait déjà environ 673 783 BTC malgré une perte comptable de 17,4 milliards de dollars fin 2025.

Suivez les actualités crypto en temps réel sur notre groupe Telegram

Publicité

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.