Éclatement de la bulle IA, krach à Wall Street, Bitcoin à 24 000 dollars – Que vaut ce scénario catastrophe ?

L’éclatement de la bulle IA pourrait-il provoquer un krach à Wall Street et entraîner Bitcoin jusqu’à 24 000 dollars ? Ce scénario extrême, présenté par l’analyste technique Jesse Olson, intervient alors que plusieurs investisseurs alertent sur les valorisations américaines. Il repose toutefois sur un enchaînement d’hypothèses encore très incertain.

La bulle de l'intelligence artificielle peut-elle réellement faire chuter Wall Street de 50 % ?

Le débat sur l’existence d’une bulle IA oppose 2 lectures : d'un côté, ceux qui affirment que la concentration des capitaux et les investissements massifs dans ces infrastructures rappellent les excès de la bulle Internet ; de l'autre, la demande pour les modèles, les centres de données et la puissance de calcul continue de progresser, soutenant l’idée que si bulle il y a, son éclatement pourrait ne pas arriver.

Plusieurs spécialistes, comme Jeremy Grantham, cofondateur du gestionnaire d’actifs GMO, et Michael Burry, l’investisseur devenu célèbre pour avoir anticipé la crise des subprimes de 2007-2008, considèrent que les marchés traversent une nouvelle phase d’excès et comparent cette hausse des cours actuelle aux derniers stades de la bulle Internet.

Aujourd'hui, le S&P500 évolue autour de 7 500 points et enregistre une hausse de 26 % depuis le creux du mois de mars 2026 ainsi qu'une hausse de 55 % depuis le mois d'avril 2025.

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Au début du mois de juin, nous vous partagions l’analyse de Jim Bianco, fondateur de Bianco Research, fondée sur des données de J.P. Morgan qui révélait que 41 entreprises liées à l’IA représentaient 48,67 % du S&P 500 et concentraient 70 % de sa hausse depuis le lancement de ChatGPT en 2022.

Dans le cas d'une correction des valeurs IA, voire d'un éclatement de bulle, une perte de plusieurs dizaines de points sur ce secteur seul pourrait donc impacter toute la bourse étatsunienne et donc le monde entier par effet domino.

Contrairement à Burry et Grantham, Bianco estimait toutefois que le marché ressemblait davantage à 1997 qu’à 2000. Il affirmait que contrairement à de nombreuses entreprises de la bulle Internet, les principaux acteurs de l’IA répondent déjà à une demande croissante et génèrent des revenus réels.

Cependant, une bulle pourrait tout de même éclater si les capacités industrielles devenaient trop coûteuses à développer, ou si les revenus et les gains de productivité progressaient moins vite que les investissements.

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Un krach de l’IA pourrait-il réellement ramener Bitcoin à 24 000 dollars ?

En cas d’effondrement des valeurs liées à l’IA, Bitcoin pourrait être touché par une réduction généralisée des fonds alloués aux actifs risqués. En effet, malgré ses caractéritiques monétaires, le BTC reste fréquemment traité comme un actif spéculatif par les investisseurs, qui peuvent vendre simultanément leurs actions et leurs cryptomonnaies lors d’une panique.

Jesse Olson, analyste technique qui avait anticipé le sommet historique d’octobre 2025, envisageait déjà un retour du BTC vers 80 000 dollars en 2026, avant une possible poursuite de la baisse autour de 40 000 dollars. Aujourd’hui, il prolonge son scénario et évoque désormais un objectif extrême à 23 980 dollars.

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Pour obtenir ce niveau, Olson utilise un indicateur qui calcule le prix moyen du Bitcoin depuis le creux du marché baissier de 2022. La prolongation de cette moyenne fait apparaître une zone de soutien potentielle proche de 24 000 dollars.

$BTC reaching $23,979 was not on my 2026 bingo card. In my opinion, this only happens if the overall stock market crashes 50%+. (still at all-time highs) I don't believe Bitcoin goes to zero and I will be looking to buy the right dip whenever the reversal happens. pic.twitter.com/tFyZzmasMe — Jesse Olson (@JesseOlson) June 20, 2026

Selon ce scénario, Olson suppose néanmoins qu'un effondrement supérieur à 50 % du marché actions américain devrait être nécessaire, ce qui pousserait les investisseurs à réduire leurs positions jugées les plus risquées, dont Bitcoin.

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Source : JPMorgan

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