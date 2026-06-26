Menace quantique : CZ veut geler le million de Bitcoin de Satoshi

CZ propose de geler le million de BTC de Satoshi Nakamoto pour contrer la menace quantique. Une idée qui divise la communauté Bitcoin.

CZ propose de geler les BTC de Satoshi

Lors d'un récent entretien, Changpeng Zhao a évoqué un scénario qui fait déjà polémique au sein de la communauté Bitcoin. S'exprimant sur le podcast Galaxy Brains, l'ancien patron de Binance a évoqué le fait que si le réseau devait un jour adopter une cryptographie résistante aux ordinateurs quantiques, tous les détenteurs de Bitcoin devraient transférer leurs fonds vers de nouvelles adresses compatibles avec ce standard de sécurité.

Le problème concerne les portefeuilles restés inactifs depuis des années, à commencer par ceux attribués à Satoshi Nakamoto, qui abritent environ 1 million de BTC. Si personne ne déplaçait ces fonds pendant la période de transition, ils resteraient protégés par l'ancien système cryptographique, potentiellement vulnérable aux futurs ordinateurs quantiques.

Les wallets attribués à Satoshi Nakamoto détiennent l'équivalent de plus de 65 milliards de dollars de Bitcoin.

Pour éviter qu'un attaquant ne puisse un jour casser leurs clés privées et s'emparer de ces BTC, Changpeng Zhao imagine ainsi une période de migration de six à douze mois. À l'issue de ce délai, il estime que les adresses n'ayant pas été mises à jour devraient être gelées de manière permanente.

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L'ancien patron de Binance reconnaît toutefois qu'aucune solution n'est idéale. Selon lui, une telle décision ne pourrait être prise qu'avec le consensus de la communauté Bitcoin et le soutien des mineurs. Car l'idée de rendre certains Bitcoin définitivement inaccessibles remet en question le principe d'immuabilité du protocole.

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Pas de consensus sur l'imminence de la menace quantique

La prise de position de CZ intervient alors que le risque quantique s'impose comme un sujet majeur, aussi bien chez les développeurs Bitcoin que dans la finance traditionnelle. Les estimations varient toutefois fortement sur l'échéance à laquelle cette menace se concrétisera. Chaincode Labs estime que 20 à 50 % des 21 millions de Bitcoin, soit entre 4,2 et 10,5 millions de BTC, pourraient être vulnérables.

Une récente analyse de CoinShares se montre beaucoup plus mesurée et estime qu'environ 1,6 million de BTC sont réellement exposés via d'anciennes adresses, dont seulement 10 200 BTC pourraient provoquer un choc sur le marché en cas d'attaque. Quant au calendrier, il reste très incertain, mais certains estiment que la menace pourrait se concrétiser d'ici quatre à cinq ans.

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Un précédent qui inquiète la communauté

L’idée de geler les BTC de Satoshi n’est pas nouvelle. Le cypherpunk Jameson Lopp a proposé le BIP-361, censé permettre le gel des adresses vulnérables tout en autorisant un recouvrement ultérieur via une preuve quantique. Le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, a en revanche estimé que 1,7 million de BTC, dont environ 1,1 million attribués à Satoshi, ne pourraient tout simplement pas être récupérés par ce mécanisme car antérieurs à l’introduction des seed phrases BIP-39.

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Au sein de la communauté Bitcoin, des voix se sont élevées pour alerter sur le fait que le gel d’une adresse, même pour de bonnes raisons, fragiliserait le principe " not your keys, not your coins " et créerait un précédent jugé plus dangereux que le risque lui-même. Dans ce contexte tendu, le cours du Bitcoin évolue autour de 59 526 dollars, en repli de plus de 20 % sur trente jours.

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Sources : Galaxy Brains, CoinShares

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