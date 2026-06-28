Binance : pas d'exode massif malgré l’échéance MiCA

Malgré l’arrêt prochain des services de Binance en France et en Europe faute d’agrément MiCA, les sorties de capitaux restent modérées. Mais des alternatives sont disponibles pour ceux qui le souhaitent.

Des sorties de capitaux modérées avant le couperet MiCA

À l’approche du 1er juillet 2026, on aurait pu s’attendre à une vague de retraits massifs sur Binance. Ce n’est pas le cas. Malgré la confirmation que la plateforme n’obtiendra pas son agrément MiCA avant l'échéance fixée à cette date, les flux sortants de la plateforme restent relativement modérés. Ils atteignaient ce dimanche 555 millions de dollars sur le mois écoulé, dont 414 millions sur la dernière semaine, soit après l'annonce de la suspension des activités de l'exchange en Europe.

Les retraits de Binance atteignent 555 millions de dollars sur un mois, dont 414 millions sur la dernière semaine. Source DefiLlama.

Concrètement, à compter du 1er juillet, les utilisateurs français de Binance ne pourront plus acheter, vendre ni échanger de cryptomonnaies. Les ordres ouverts seront annulés et les bots de trading désactivés. Seuls les retraits resteront possibles, le temps que la plateforme régularise sa situation auprès d’un régulateur européen.

Le 24 juin, Richard Teng, PDG de Binance, a confirmé directement à ses utilisateurs européens que leurs fonds resteraient accessibles. La plateforme a aussi annoncé travailler à l’obtention rapide d’un nouvel agrément, après le retrait de sa demande en Grèce et un dépôt prévu en France .

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Pourquoi les utilisateurs ne fuient pas (encore)

Plusieurs facteurs expliquent ce calme relatif. D’abord, Binance a martelé que la situation était temporaire et que la plateforme avait l'intention de revenir rapidement avec une licence MiCA en poche. L’échange viserait désormais la France pour déposer un nouveau dossier.

Ensuite, le contexte de marché joue aussi un rôle. Avec un cours du Bitcoin qui évolue autour de 60 000 dollars, en repli de plus de 18 % sur 30 jours, beaucoup d’investisseurs préfèrent ne pas bouger leurs positions dans la tourmente.

Reste qu’attendre n’est pas sans risque. Tant que Binance n’a pas obtenu sa licence, les utilisateurs européens resteront privés de trading. Et cela pourrait durer plusieurs mois. De plus, les retraits de dernière minute pourraient être importants, et il faudra donc surveiller de près ce qui se passera jusqu'à mercredi.

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Quelles alternatives pour migrer ses cryptos ?

Pour celles et ceux qui souhaitent déplacer leurs cryptos vers d'autres plateformes, plusieurs plateformes déjà agréées MiCA proposent des solutions. Parmi les options mises en avant par Cryptoast : Finst, eToro, Bybit EU, Coinhouse, Revolut, Bitpanda, Kraken ou encore OKX. Toutes disposent d’un agrément valide dans au moins un État membre de l’Union européenne.

Voici le tableau des différentes offres disponibles:

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La marche à suivre est simple. Il faut d’abord créer un compte sur la plateforme choisie et compléter sa vérification d’identité (KYC), idéalement sans attendre le dernier moment. Ensuite, vérifier que les cryptos détenues sur Binance sont bien listées sur la nouvelle plateforme. Si ce n’est pas le cas, mieux vaut les convertir en Bitcoin, en Ether ou en stablecoin avant le transfert, plutôt qu’en euros, pour éviter un événement fiscal en France.

Dernière étape : récupérer l’adresse de dépôt sur la plateforme d’arrivée, vérifier deux fois la blockchain sélectionnée et tester avec un petit montant en cas de transfert important. Une erreur de réseau peut entraîner une perte définitive.

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Sources : CoinDesk, DefiLlama

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