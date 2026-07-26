Deloitte et Avalanche publient un guide sur les stablecoins pour les institutionnels

Le cabinet Deloitte et Ava Labs, éditeur d’Avalanche, viennent de publier un guide pratique sur les stablecoins destiné aux banques, fintechs et prestataires de paiement. Un document dense qui cartographie un marché désormais évalué à 316 milliards de dollars et pose les bases d’une adoption institutionnelle sérieuse.

Un guide co-signé Deloitte et Ava Labs pour cadrer l’adoption institutionnelle

Le document, intitulé Stablecoin Playbook, est le fruit d’une collaboration entre Deloitte & Touche LLP et Ava Labs, la société à l’origine de la blockchain Avalanche. Son objectif est clair : fournir aux institutions financières, aux fintechs et aux prestataires de paiement une feuille de route concrète pour intégrer les stablecoins dans leurs opérations.

Le partenariat n’a rien d’une surprise. Deloitte, l’un des Big Four de l’audit, collabore avec Ava Labs depuis 2021 sur des cas d’usage liés à la gestion de crises et aux remboursements post-sinistres pour le gouvernement américain. Le cabinet suit également le secteur crypto de près, notamment via ses missions d’audit pour Circle, l’émetteur du stablecoin USDC.

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Un marché de 316 milliards de dollars en pleine institutionnalisation

Le rapport ouvre sur un constat chiffré. En avril 2026, le marché des stablecoins pèse environ 316 milliards de dollars, et la banque Citi projette une émission comprise entre 1 900 et 4 000 milliards de dollars d’ici 2030. Une trajectoire qui, si elle se confirme, ferait des stablecoins l’un des piliers de la plomberie financière mondiale.

Estimations du marché des stablecoins par Citi

Les auteurs identifient trois moteurs. D’abord la demande institutionnelle, portée par les besoins de paiements transfrontaliers et de gestion de trésorerie. Ensuite les frictions persistantes du système bancaire correspondant, avec ses délais et ses coûts. Enfin l’émergence de rails de paiement programmables, capables d’exécuter des logiques conditionnelles via des smart contracts, et utiles pour les agents IA.

Le dollar reste ultra-dominant et les données de DefiLlama confirment cette hégémonie : l’USDT à lui seul totalise 183 milliards de dollars en circulation, principalement sur Tron et Ethereum. Reste à voir si les stablecoins en euros ou dans d’autres devises parviendront à s’imposer sur des corridors régionaux.

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Un panorama réglementaire mondial désormais lisible

Le Playbook consacre une large section à la cartographie réglementaire. Aux États-Unis, le GENIUS Act, signé le 18 juillet 2025, pose le premier cadre fédéral pour les stablecoins de paiement. Il impose un adossement 1:1 en actifs de haute qualité, interdit le versement d’intérêts aux détenteurs et confie la supervision des grands émetteurs à l’Office of the Comptroller of the Currency (OCC). Les règles d’application sont attendues pour juillet 2026, avec un cadre opérationnel effectif en janvier 2027.

En Europe, le règlement MiCA (Markets in Crypto-Assets) est déjà en application depuis juin 2024 pour les stablecoins. Le document rappelle qu’à la date de sa publication, 14 exchanges disposent d’un agrément complet CASP et que plus de 40 tokens ont été délistés des plateformes européennes conformes. Un consortium de 12 banques baptisé Qivalis prépare par ailleurs un stablecoin en euros pour le second semestre 2026, soutenu publiquement par le ministre français des Finances.

L’Asie n’est pas en reste. Singapour, Hong Kong et le Japon ont chacun bâti leur propre cadre. Hong Kong a par exemple délivré ses deux premières licences d’émetteur le 10 avril 2026, à HSBC et à une coentreprise réunissant Standard Chartered, HKT et Animoca Brands. En Amérique latine, le Brésil impose depuis février 2026 un cadre strict qui classe les paiements en stablecoins comme des opérations de change.

Etat des lieux de la régulation des stablecoins dans le monde par Deloitte

Quatre voies d’engagement pour les institutions

Le cœur pratique du guide tient dans une grille de décision. Deloitte et Ava Labs identifient quatre postures possibles pour une institution financière.

La première consiste à devenir émetteur, soit en direct, soit via un consortium, soit en s’appuyant sur une plateforme tierce en marque blanche. Contrôle maximal, mais charge de conformité la plus lourde.

La deuxième voie est celle du facilitateur : proposer des services de paiement, de conservation, de on/off-ramp ou d’infrastructure sans émettre le stablecoin. C’est souvent le compromis le plus rentable entre valeur ajoutée et complexité réglementaire.

La troisième piste, plus naturelle pour les banques régulées, est celle des dépôts tokenisés. Ces derniers s’intègrent mieux aux cadres prudentiels existants tout en offrant les avantages de la programmabilité on-chain.

Enfin, la quatrième option, attendre et observer, reste défendable pour les acteurs qui manquent de maturité opérationnelle ou de visibilité réglementaire.

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Les risques que le rapport ne minimise pas

Le Playbook ne verse pas dans l’angélisme. Il énumère plusieurs vecteurs de risque : qualité des réserves et scénarios de depeg, vulnérabilités cyber et opérationnelles, intégrité financière face aux flux illicites, et enjeux plus larges de stabilité financière et de souveraineté monétaire.

Les auteurs recommandent une approche par étapes. Constituer une équipe transverse pilotée par un responsable unique, définir un modèle économique clair avant de choisir des fournisseurs, mesurer les écarts de capacités (monitoring on-chain contre les flux liés au blanchiment et au terrorisme, custody, gestion des clés, reporting des réserves), puis valider en pilote avant tout passage à l’échelle.

Le message est que le marché des stablecoins a franchi le seuil de l’expérimentation pour entrer dans une phase d’institutionnalisation. Les cadres réglementaires sont posés, les premières licences délivrées, les infrastructures opérationnelles. La question n’est plus de savoir s’il faut s’y engager, mais à quelle étape du parcours entrer.

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Sources : Deloitte & Ava Labs – Stablecoin Playbook

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