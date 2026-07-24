Samsung Wallet devient compatible avec les stablecoins - Une petite révolution ?

Samsung a annoncé l'intégration native des stablecoins dans son application Samsung Wallet, lors de la conférence Galaxy Unpacked 2026. Une décision qui pourrait un point d'entrée majeur pour le grand public.

Un accès direct aux stablecoins sur les mobiles Samsung

Les stablecoins seront désormais pris en compte par les Samsung Wallets. La fonctionnalité a été présentée lors de la conférence Galaxy Unpacked. A ce stade, c'était l'USDC de Circle qui était mis en avant.

Ceci dit, l'entreprise ne confirme officiellement pas de partenariat avec un émetteur particulier, que cela soit l'USDC ou l'USDT. Samsung n'a pas non plus précisé de date de lancement pour cette fonctionnalité.

L'entreprise a présenté ce projet comme la base d'un « écosystème financier connecté », réunissant paiements, récompenses et actifs numériques au sein d'une seule application. Pour rappel, celle-ci est déjà utilisée pour stocker des cartes bancaires, des identités numériques, des cartes d'embarquement et des clés digitales.

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L'application Samsung Wallet est préinstallée sur l'ensemble des appareils Galaxy, dont environ 241 millions d'unités ont été écoulées en 2025. Cette intégration positionne donc Samsung parmi les premières grandes marques de smartphones à proposer un support natif des stablecoins, dans un contexte où l'industrie mise de plus en plus sur ces actifs.

Alors que de plus en plus d'entreprise misent sur les stablecoins, la question de leur diffusion au grand public reste en suspens. Mais ce qui est certain, c'est que Samsung semble prêt à cette éventualité.

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Source : TradingView

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