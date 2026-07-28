SpaceX : pourquoi l'action pourrait encore chuter

L’action SpaceX cote désormais 20% sous son prix d’introduction en Bourse. Et le calendrier des prochaines semaines fait craindre une pression vendeuse massive, avec un premier gros déblocage d’actions le 6 août.

La chute s’accélère avant les résultats trimestriels

Introduite en Bourse le 11 juin au prix de 135 dollars par action, SpaceX a connu un démarrage fulgurant avant de s’effondrer. Le titre a atteint un sommet historique de 225,64 dollars le 16 juin, avant de perdre près de 50 % depuis ce pic.

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L’action évolue désormais entre 110 et 115 dollars, soit près de 18% sous son prix d’IPO. Une correction brutale qui efface tous les gains accumulés lors des premières semaines de cotation. Les investisseurs qui ont acheté au sommet accusent déjà de lourdes pertes.

Cette baisse intervient avant même les premiers résultats trimestriels de l’entreprise, attendus pour le 4 août. Un rendez-vous qui pourrait faire basculer le titre d’un côté comme de l’autre.

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Le 6 août, date critique pour le titre SpaceX

Fait notable, cette baisse intervient malgré le succès global du 13ᵉ vol d'essai de Starship, réalisé le 24 juillet. La fusée a rempli la plupart de ses objectifs, notamment le déploiement de 20 satellites Starlink V3, le rallumage d'un moteur Raptor en orbite et un amerrissage contrôlé de l'étage supérieur dans l'océan Indien.

Liftoff of Starship on its thirteenth flight test pic.twitter.com/ToJA2F9Sbf — SpaceX (@SpaceX) July 25, 2026

Une nouvelle baisse pourrait intervenir le 6 août, avec le déblocage de nombreuses actions. Jusqu’à 911,5 millions de titres détenus par des salariés éligibles et certains investisseurs historiques deviendront cessibles.

Cela ne signifie pas que toutes ces actions seront vendues immédiatement. Mais le simple fait qu’une telle quantité de titres puisse arriver sur le marché suffit à peser sur le cours. Le marché anticipe déjà cette pression vendeuse potentielle, ce qui explique en partie la faiblesse actuelle du titre.

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Une tranche supplémentaire de 455,8 millions d’actions aurait pu être libérée sous condition, à savoir un cours d’au moins 175,50 dollars pendant 5 séances sur 10 autour des résultats. Vu le niveau actuel, cette condition ne sera pas remplie. Les déblocages suivants s’échelonneront jusqu’au 8 décembre, tandis que les titres d’Elon Musk et d’une partie des autres détenteurs resteront bloqués jusqu’à mi-2027.

Morgan Stanley reste optimiste malgré la chute

Malgré la chute de près de 50 % depuis son sommet, Morgan Stanley maintient un objectif de cours de 300 dollars par action. Pour l'analyste Adam Jonas, le marché valorise aujourd'hui essentiellement les activités spatiales historiques de SpaceX, tout en attribuant peu, voire aucune valeur, à son pôle d'intelligence artificielle, notamment xAI, acquis en février pour 250 milliards de dollars.

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Selon la banque, les activités spatiales traditionnelles justifieraient à elles seules un cours d'environ 100 dollars par action. Le potentiel de hausse reposerait ensuite sur l'IA, mais aussi sur les avancées technologiques de Starship.

Le vol 14, attendu dans les prochaines semaines, pourrait ainsi marquer une étape historique avec une première tentative de récupération de l'étage supérieur à l'aide des bras mécaniques de la tour de lancement (« chopsticks »). Une réussite rapprocherait SpaceX de son objectif de réutilisation complète de Starship, un levier clé pour réduire les coûts de lancement et soutenir sa rentabilité à long terme.

Morgan Stanley's Adam Jonas on the possibility of @SpaceX attempting its first-ever Starship tower catch during Flight 14: "If they can do that, bears may need to consider cryogenic hibernation." pic.twitter.com/waVXiGaGGh — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) July 27, 2026

Morgan Stanley anticipe ainsi des revenus liés à l'IA de 190 milliards de dollars d'ici 2030, contre 3,2 milliards en 2025. Le consensus de Wall Street reste également optimiste, avec un objectif moyen de 236,71 dollars sur douze mois. Les estimations demeurent toutefois très dispersées, allant de 62 à 800 dollars par action, signe des fortes divergences sur la capacité du groupe à monétiser son écosystème spatial et ses activités d'intelligence artificielle.

Ce qu’il faut surveiller dans les prochains jours

Un rebond du titre dans les jours précédant le 6 août pourrait s’apparenter à un piège classique de liquidité de sortie, où les gros porteurs profitent d’une remontée artificielle pour écouler leurs positions dès l’ouverture du lock-up.

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Le contexte global n’aide pas non plus. Une rotation sectorielle défavorable aux valeurs technologiques à forte intensité capitalistique frappe l’ensemble du secteur de l’IA depuis mi-juin, avec 3 300 milliards de dollars de capitalisation évaporés sur les semi-conducteurs mondiaux.

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Sources : @bluetouff sur X, ECIKS

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