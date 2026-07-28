L'app financière X Money enfin déployée pour les abonnés Premium et Premium+

La super-app financière d’Elon Musk, X Money, annonce son déploiement effectif à destination des abonnés Premium et Premium+ du réseau X, avec des paiements peer-to-peer garantis par la Cross River Bank et des comptes assurés par la FDIC américaine.

X Money devient accessible pour les abonnés Premium et Premium+ du réseau X

Annoncé depuis des années par Elon Musk dans le cadre de son projet de super-app tout-en-un, le service financier X Money associé au réseau du même nom a été officiellement lancé auprès d'utilisateurs triés sur le volet à la fin du mois de juin dernier.

Une période de test qui vient apparemment de toucher à sa fin si l'on en croit l'annonce du déploiement officiel de ce service financier pour les abonnés Premium et Premium+ du réseau X situés aux États-Unis, à partir de ce début de semaine (27 juillet).

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Un service agrémenté de nombreuses options et avantages exclusifs, comme par exemple un système de paiement peer-to-peer alimenté par le fournisseur de services bancaires Cross River, des virements présentés comme instantanés et gratuits, un rendement annuel (APY) pouvant aller jusqu'à 6 % et un cashback de 3 % sur l'ensemble des achats éligibles avec la Carte X.

Mais ce n'est pas tout. En effet, le communiqué de X Money mentionne également la possibilité d'accéder à son salaire jusqu'à deux jours avant la date habituelle à l'aide d'un système de dépôt direct, et la possibilité de procéder à des virements bancaires, chèques et retraits gratuits directement auprès des distributeurs automatiques.

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Des comptes garantis par la FDIC américaine

Le lancement de X Money aura été l'occasion pour Elon Musk de vendre sa vision d'un futur où « l’argent n’aura plus d’importance », lors d'une récente interview accordée à la rédactrice en chef de The Economist.

Mais cela n'empêche pas sa super-app financière X Money de remplir tous les critères de garantie pour les dépôts bancaires - jusqu'à 250 000 dollars - auprès de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) américaine, par l'intermédiaire de la Cross River Bank et si toutefois les conditions requises sont remplies.

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Les dépôts sont automatiquement inscrits à un programme de répartition des liquidités (cash sweep), qui offre une couverture globale pouvant atteindre 10 millions de dollars au titre de l'assurance-dépôts de la FDIC, grâce à un mécanisme de couverture « pass-through » réparti entre les banques participantes du réseau, toutes assurées par la FDIC, sous réserve des plafonds applicables. X Money

L'intégration des cryptomonnaies au sein de cette application financière reste une fonctionnalité prévue et annoncée par Elon Musk en personne, même si elle n'est pour le moment pas effective, avec la perspective possible d'y ajouter les stablecoins. Certains observateurs allant même jusqu'à anticiper la possibilité du lancement d'un stablecoin natif, basé sur le cadre réglementaire GENIUS Act.

Le déploiement de X Money auprès de l'intégralité des 560 millions d'utilisateurs revendiqués par le réseau X devrait intervenir prochainement, sans toutefois proposer de calendrier effectif.

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Source : X Money

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